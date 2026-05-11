Ворог сьогодні, 11 травня, не атакував на Куп’янщині: дані Генштабу на 16:00
З початку доби армія РФ тричі атакувала на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ та Красне Перше.
На Куп’янському напрямку сьогодні окупанти не проводили наступальних дій.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 38 атак, зазначили у Генштабі.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з робочим візитом побував на Харківщині. Він написав, що працював у 2-му корпусі НГУ “Хартія”. “В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболєнським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп’янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються”, – зазначив він.
- • Дата публікації матеріалу: 11 Травня 2026 в 16:43;