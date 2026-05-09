Чи діє “режим тиші” на фронті, ситуація в районі Куп’янська – Трегубов
Речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в етері нацмарафону констатував, що станом на сьогодні, 9 травня, “окупанти стихли”. Він розповів: росіяни намагаються взяти паузу, щоб провести ротації.
“Цього разу нормально. Виглядає так, що росіяни справді не хотіли можливих ексцесів цим парадом”, – сказав Трегубов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Він також розповів, що до сьогодні військові РФ продовжували атакувати в районі Куп’янська. Зокрема, намагалися інфільтруватися у місто.
“Продовжувалися намагання зайти через Голубівку. Це з півночі Куп’янська, вздовж річки Оскіл. Але це єдине що стосується самого Куп’янська. Але якщо брати територію на схід від Куп’янська, плацдарм на лівому березі річки Оскіл, там було серйозніше, там був справді відчутний тиск російських військ. З усіх трьох боків, які вони могли, вони намагалися вести активні дії. В тому числі, через Курилівку, Ківшарівку, проходити через Піщане. Здебільшого тиснули зі сходу, але з півночі і півдня теж підтискали. Тому там зараз не дуже просто. У першу чергу піхота і БпЛА”, – розповів речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Нагадаємо, як інформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00, ворог атакував на Харківщині сім разів. Усі штурми зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. На Куп’янському – без атак.
Читайте також: Зеленський дозволив провести парад у Москві 9 травня – указ
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Фронт; Теги: війна, Виктор Трегубов, режим тишины, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Чи діє “режим тиші” на фронті, ситуація в районі Куп’янська – Трегубов», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 9 Травня 2026 в 17:48;