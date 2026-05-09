Чи діє “режим тиші” на фронті, ситуація в районі Куп’янська – Трегубов

Записано 17:48   09.05.2026
Вікторія Яковенко
Речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в етері нацмарафону констатував, що станом на сьогодні, 9 травня, “окупанти стихли”. Він розповів: росіяни намагаються взяти паузу, щоб провести ротації.

“Цього разу нормально. Виглядає так, що росіяни справді не хотіли можливих ексцесів цим парадом”, – сказав Трегубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Він також розповів, що до сьогодні військові РФ продовжували атакувати в районі Куп’янська. Зокрема, намагалися інфільтруватися у місто.

“Продовжувалися намагання зайти через Голубівку. Це з півночі Куп’янська, вздовж річки Оскіл. Але це єдине що стосується самого Куп’янська. Але якщо брати територію на схід від Куп’янська, плацдарм на лівому березі річки Оскіл, там було серйозніше, там був справді відчутний тиск російських військ. З усіх трьох боків, які вони могли, вони намагалися вести активні дії. В тому числі, через Курилівку, Ківшарівку, проходити через Піщане. Здебільшого тиснули зі сходу, але з півночі і півдня теж підтискали. Тому там зараз не дуже просто. У першу чергу піхота і БпЛА”, – розповів речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, як інформував Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00, ворог атакував на Харківщині сім разів. Усі штурми зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. На Куп’янському – без атак.

Читайте також: Зеленський дозволив провести парад у Москві 9 травня – указ

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко