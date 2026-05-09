Действует ли «режим тишины» на фронте, ситуация в районе Купянска — Трегубов

Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона констатировал, что по состоянию на сегодня, 9 мая, «оккупанты стихли». Он рассказал, что россияне пытаются взять паузу, чтобы провести ротации.

«На этот раз нормально. Выглядит так, что россияне действительно не хотели возможных эксцессов этим парадом», — сказал Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также рассказал, что до сегодня военные РФ продолжали атаковать в районе Купянска. В частности, пытались инфильтрироваться в город.

«Продолжались попытки прорваться через Голубовку. Это с севера Купянска, вдоль реки Оскол. Но это единственное, что касается самого Купянска. А если говорить о территории к востоку от Купянска, о плацдарме на левом берегу реки Оскол, то там ситуация была более серьёзной, там действительно ощущалось давление российских войск. Со всех трех сторон, где только могли, они пытались вести активные действия. В том числе через Куриловку, Ковшваровку, проходить через Песчаное. В основном давили с востока, но с севера и юга тоже поджимали. Поэтому там сейчас не очень просто. В первую очередь пехота и БпЛА», — рассказал спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, как информировал Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00, враг атаковал в Харьковской области семь раз. Все штурмы были зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении. На Купянском – без атак.