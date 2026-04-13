Трегубов: в Купянске – нормально, а на окрестностях – активные атаки (видео)
В городе Купянск на Харьковщине остается минимальное количество окупантов, их дозачищают, сообщил в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов.
«То есть в самом городе – нормально. А вот окрестности Купянска подвергаются очень активным атакам противника. Враг возобновил активность в районе Купянска, что с востока, в попытке вытеснить украинские войска с левого берега Оскола. Это проблема, они постоянно пробуют там лезть, их постоянно приходится уничтожать. Они не оставили своих намерений относительно Купянска, они просто получили большую взбучку, взяли определенную паузу на восстановление и потом полезли снова», — рассказал Трегубов.
Кроме этого, оккупанты продолжают вести наступательные действия в районе Волчанска.
«Эти попытки постоянные. Они обычно заканчиваются одним и тем же: они пытаются идти малыми группами – малые группы уничтожаются», — сказал Трегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
- • Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 13:36;