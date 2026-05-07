Перемирия нет, «истерические попытки» РФ вблизи Купянска: ВСУ о ситуации

Фронт 14:30   07.05.2026
Виктория Яковенко
Перемирия нет, «истерические попытки» РФ вблизи Купянска: ВСУ о ситуации

Спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов в эфире нацмарафона рассказал о ситуации на фронте. Отмечает, что перемирия нет, так как РФ, очевидно, на него не согласилась.

«Врагу парада не нужно. Окей, это был его выбор. Мы в любом случае проводим оборонные операции и можем сами решать, как реагировать на агрессию врага. Реагируем достаточно стандартно – уничтожая его атакующий потенциал», — сказал Трегубов.

Он рассказал, что на некоторых направлениях происходит стандартная, высокоинтенсивная операция.

«Как-то Лиманское направление, как-то Купянское направление, как-то близкое приграничье с РФ, где россияне постоянно проводят атакующие действия в попытке расширить свою зону контроля. Если о Лиманском направлении мы говорим, как об интенсивном, но стабильном, о Купянске мы говорим, как об истерических попытках россиян хоть как-то провести реальность на земле в соответствии с собственным враньем, в соответствии с собственными предварительными заявлениями. В приграничьи идет постоянное вязкое сражение, постоянные попытки россиян так или иначе посредством инфильтрации малых пехотных групп продвигаться дальше на территорию Украины», — рассказали в ВСУ.

В районе Волчанская, по словам Трегубова, оккупанты активно пытаются обходить украинские силы.

«Идти на Волчанские Хутора, Липцы. Уже в своей пропаганде рассказывает, что Волчанские Хутора он взял, что не соответствует действительности», – подчеркивает Трегубов.

Он констатирует: сейчас идет активная фаза весенней российской кампании.

«Обостряться она вряд ли будет, потому что она уже обострена. Вопрос, когда они исчерпаются и пойдут снова на еще одно пополнение и дальше, возможно, попытаются сделать что-то летом. Но по состоянию на сегодня у них фаза не накопление ресурса, а расходование ресурса», — подытожили в Группировке объединенных сил.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Отметим, 6 мая президент Украины Владимир Зеленский констатировал, что РФ сорвала предложенный Киевом режим прекращения огня. «По итогам вечерних докладов наших военных и разведки определимся с дальнейшими нашими действиями», — написал Зеленский.

Напомним, 4 мая в российском Минобороны объявили о «перемирии» с 8 по 9 мая. В тот же день Зеленский объявил режим тишины в ночь с 5 на 6 мая, отметив, что ВСУ будут действовать «зеркально», если российские войска будут нарушать его.

  • • Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 14:30;

