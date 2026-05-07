Перемир’я немає, «істеричні спроби» РФ поблизу Куп’янська: ЗСУ про ситуацію

Речник Угрупування об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов в етері нацмарафону розповів про ситуацію на фронті. Зазначає, що «перемир’я немає», адже РФ, очевидно, на нього не погодилась.

«Ворогу жодного параду не треба. Окей, це був його вибір. Ми в будь-якому випадку проводимо оборонні операції і можемо самі вирішувати як реагувати на агресію ворога. Реагуємо доволі стандартно – знищуючи його атакувальний потенціал», – сказав Трегубов.

Він розповів, що наразі на деяких напрямках відбувається стандартна, високоінтенсивна операція.

«Як-то Лиманський напрямок, як-то Куп’янський напрямок, як-то близьке прикордоння з РФ, де росіяни постійно проводять атакувальні дії у спробі розширити свою зону контролю. Якщо про Лиманський напрямок ми говоримо, як про інтенсивний, але стабільний, про Куп’янськ ми говоримо, як про істеричні спроби росіян хоч якось провести реальність на землі у відповідність до власних побрехеньок, у відповідність до власних попередніх заяв. У прикордонні точиться постійний в’язкий бій, постійні спроби росіян так чи інакше за допомогою інфільтрації малих піхотних груп просуватися далі на територію України», – розповіли у ЗСУ.

В районі Вовчанська, за словами Трегубова, окупанти активно намагаються обходити українські сили.

«Йти на Вовчанські Хутори, Липці. Вже у своїй пропаганді розповідає, що Вовчанські Хутори він взяв, що не відповідає дійсності», – підкреслює Трегубов.

Він констатує: зараз йде активна фаза весняної російської кампанії.

«Загострюватись вона навряд чи буде, бо вона вже загострена. Питання, коли вони вичерпаються і підуть знову на ще одне поповнення і далі, можливо, спробують зробити щось влітку. Але станом на зараз в них фаза не накопичення ресурсу, а витрачання ресурсу», – підсумували в Угрупуванні об’єднаних сил.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Зазначимо, 6 травня президент України Володимир Зеленський констатував, що РФ зірвала запропонований Києвом режим припинення вогню.

Нагадаємо, 4 травня у російському Міноборони оголосили про “перемирʼя” з 8 по 9 травня. Того ж дня Зеленський оголосив режим тиші в ніч із 5 на 6 травня, наголосивши, що ЗСУ діятимуть “дзеркально”, якщо російські війська порушуватимуть його.