На Харківщині прокинулись головні шкідники – термінове повідомлення ДПСС
Головне управління Держпродспоживслужби у Харківській області опублікувало термінове повідомлення: з’явилися та розвиваються головні шкідники і хвороби сільськогосподарських культур.
За даними відомства, упродовж останнього тижня в полезахисних лісосмугах Чугуївського району відбулося пробудження клопів шкідливої черепашки за чисельності 0,5-1 екземплярів на кв. м. А в посівах озимих зернових Богодухівського і Лозівського районів відмічають початок поширення клопів за такою ж чисельністю.
«Надалі в усіх районах триватиме переселення цього шкідника в посіви озимих та ярих зернових колосових культур. Спочатку в південних районах області, а потім і в інших, упродовж наступних одного-двох тижнів очікується початок яйцекладки фітофагом. Пошкодження клопами стебел під час трубкування озимих та кущіння ярих призводить до їх загибелі, а перед колосінням зумовлює повну або часткову білоколосість та щуплість зерна», – попередили у Держпродспоживслужбі.
Також у посівах озимої пшениці розвиваються хвороби, додали у відомстві, а саме: септоріозу, борошнистої роси та кореневих гнилей з ураженням 1-4% рослин.
Аграріям рекомендують контролювати фітосанітарний стан посівів озимих та ярих зернових культур і в разі виявлення хвороб провести своєчасні хімобробки, дотримуючись регламентів їх застосування.
Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 15:21;