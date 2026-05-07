На Харьковщине проснулись главные вредители – срочное сообщение ГППС

Общество 15:21   07.05.2026
Виктория Яковенко
Фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: появились и развиваются главные вредители и болезни сельскохозяйственных культур.

По данным ведомства, в течение последней недели в полезащитных лесополосах Чугуевского района произошло пробуждение клопов вредной черепашки по численности 0,5-1 экземпляров на кв. м. А в посевах озимых зерновых Богодуховского и Лозовского районов отмечают начало распространения клопов по такой же численности.

«В дальнейшем во всех районах будет продолжаться переселение этого вредителя на посевы озимых и яровых зерновых колосовых культур. Сначала в южных районах области, а затем и в других, в течение следующих одной-двух недель ожидается начало яйцекладки фитофагом. Повреждение клопами стеблей во время трубчатия озимых и кущения яровых приводит к их гибели, а перед колошением вызывает полную или частичную белоколосистость и щуплость зерна», — предупредили в Госпродпотребслужбе.

Также в посевах озимой пшеницы развиваются болезни, добавили в ведомстве, а именно: септориоз, мучнистая роса и корневые гнили с поражением 1-4% растений.

Аграриям рекомендуют контролировать фитосанитарное состояние посевов озимых и яровых зерновых культур и при выявлении болезней провести своевременные химобработки, соблюдая регламенты их применения.

02.05.2026
Помощь аграриям Харьковщины: кому дадут до 50 тысяч гривен
26.04.2026
«Никто не может помочь»: хозяйство на Харьковщине сгорело, а банк требует долг
22.04.2026
Посевная на Харьковщине: как влияют атаки БпЛА, сколько техники уничтожено
11.04.2026
Абрикосы цветут, заморозки бьют: как аграрии Харьковщины борются за урожай
13.02.2026
Распахали древнее поселение: у агрария забирают землю на Харьковщине


  Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 15:21;

