На Харьковщине проснулись главные вредители – срочное сообщение ГППС
Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области опубликовало срочное сообщение: появились и развиваются главные вредители и болезни сельскохозяйственных культур.
По данным ведомства, в течение последней недели в полезащитных лесополосах Чугуевского района произошло пробуждение клопов вредной черепашки по численности 0,5-1 экземпляров на кв. м. А в посевах озимых зерновых Богодуховского и Лозовского районов отмечают начало распространения клопов по такой же численности.
«В дальнейшем во всех районах будет продолжаться переселение этого вредителя на посевы озимых и яровых зерновых колосовых культур. Сначала в южных районах области, а затем и в других, в течение следующих одной-двух недель ожидается начало яйцекладки фитофагом. Повреждение клопами стеблей во время трубчатия озимых и кущения яровых приводит к их гибели, а перед колошением вызывает полную или частичную белоколосистость и щуплость зерна», — предупредили в Госпродпотребслужбе.
Также в посевах озимой пшеницы развиваются болезни, добавили в ведомстве, а именно: септориоз, мучнистая роса и корневые гнили с поражением 1-4% растений.
Аграриям рекомендуют контролировать фитосанитарное состояние посевов озимых и яровых зерновых культур и при выявлении болезней провести своевременные химобработки, соблюдая регламенты их применения.
Категории: Общество, Харьков; Теги: аграрії, аграрии, вредитель, госпродпотребслужба, харьковщина;
Дата публикации материала: 7 мая 2026 в 15:21;