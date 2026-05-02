Помощь аграриям Харьковщины: кому дадут до 50 тысяч гривен

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности про областную программу поддержки агропроизводителей, которую приняли на недавней внеочередной сессии облсовета.

«Программа направлена ​​на то, чтобы помочь нашим фермерам удачно пройти посевную в 2026 году и собрать урожай. В ее рамках предусмотрено предоставление единовременной финансовой помощи сельхозпроизводителям, обрабатывающим до 500 гектаров угодий. Сейчас в Харьковской области работает почти 500 таких предприятий», — написал Синегубов в Telegram.

Тем, кто подходит под обозначенные параметры, обещают помощь в размере до 100 грн за каждый гектар обрабатываемых земель. То есть максимальная сумма поддержки составит до 50 тысяч гривен на одного получателя.

«Ориентировочный объем финансирования программы составляет почти 14,8 миллиона гривен», — сообщил Синегубов.

Отметим, из-за резкого роста цен на горючее во время посевной аграрии испытывают финансовые трудности.