Распахали древнее поселение: у агрария забирают землю на Харьковщине
Верховный суд обязал вернуть государству в лице ХОВА земельный участок, на котором расположен памятник археологии — древнее «Поселение Валки-IX» черняховской культуры III–V веков.
Речь о 2 гектарах земли, которые в 2016 году ГУ Госгеокадастра в Харьковской области незаконно передало физическому лицу в частную собственность для сельскохозяйственных нужд, информируют в областной прокуратуре.
Несмотря на то, что еще в 2011 году эта территория получила статус памятника археологии местного значения, ее начали использовать как пахотную, отмечают в ведомстве. Кроме того, участок, относящийся к землям историко-культурного назначения, не может находиться в частной собственности. Его отчуждение возможно исключительно по согласованию с Кабмином и уполномоченным органом в сфере охраны культурного наследия, чего сделано не было.
Валковский райсуд области поддержал позицию прокуратуры, однако апелляционный суд отменил это решение. Верховный суд 4 февраля поставил точку в деле, оставив в силе решение суда первой инстанции.
Как ранее сообщали в областной прокуратуре, здание «Медицинского общества» в Харькове, известное горожанам как «пряничный дом», во время войны хотят превратить в административно-офисный центр с подземным паркингом. Это памятник градостроительства и архитектуры местного значения. Прокуратура уже во второй раз подала апелляционную жалобу, чтобы вернуть государству памятник архитектуры и участок историко-культурного назначения под ним.
Дата публикации материала: 13 февраля 2026 в 17:56