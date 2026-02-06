Live

Юридическая война за «пряничный дом» в центре Харькова в разгаре

Общество 22:07   06.02.2026
Оксана Якушко
Здание «Медицинского общества», известное горожанам как «пряничный дом», во время войны хотят превратить в административно-офисный центр с подземным паркингом, сообщает Харьковская областная прокуратура.

В самом сердце Харькова продолжается борьба за одну из самых известных архитектурных жемчужин города – здание «Медицинское общество», более известное горожанам как «пряничный дом». Это особняк профессора, дворянина и орнитолога Николая Сомова, которую спроектировал архитектор Алексей Бекетов. Это памятник градостроительства и архитектуры местного значения.

Харьковская областная прокуратура уже во второй раз подала апелляционную жалобу, чтобы вернуть государству этот памятник архитектуры и земельный участок историко-культурного назначения под ним.

Сейчас здание на улице Максимильяновской находится в центре юридического спора: останется оно в государственной собственности и под защитой закона станет ли частной собственностью с планами превратить его в административно-офисный центр с подземным паркингом, на который юридическое лицо уже получило разрешение.

Автор: Оксана Якушко
Юридическая война за «пряничный дом» в центре Харькова в разгаре
Юридическая война за «пряничный дом» в центре Харькова в разгаре
06.02.2026, 22:07

