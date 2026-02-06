Юридическая война за «пряничный дом» в центре Харькова в разгаре
Здание «Медицинского общества», известное горожанам как «пряничный дом», во время войны хотят превратить в административно-офисный центр с подземным паркингом, сообщает Харьковская областная прокуратура.
В самом сердце Харькова продолжается борьба за одну из самых известных архитектурных жемчужин города – здание «Медицинское общество», более известное горожанам как «пряничный дом». Это особняк профессора, дворянина и орнитолога Николая Сомова, которую спроектировал архитектор Алексей Бекетов. Это памятник градостроительства и архитектуры местного значения.
Харьковская областная прокуратура уже во второй раз подала апелляционную жалобу, чтобы вернуть государству этот памятник архитектуры и земельный участок историко-культурного назначения под ним.
Сейчас здание на улице Максимильяновской находится в центре юридического спора: останется оно в государственной собственности и под защитой закона станет ли частной собственностью с планами превратить его в административно-офисный центр с подземным паркингом, на который юридическое лицо уже получило разрешение.
Читайте также: «Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: апелляционный суд, медицинское общество, памятник архитектуры, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Юридическая война за «пряничный дом» в центре Харькова в разгаре», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 6 февраля 2026 в 22:07;