«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹

Общество 20:23   05.02.2026
Елена Нагорная
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹 Фото: Харьковский горсовет

Госпрограмма «СвітлоДім», которая предусматривает предоставление ОСМД и управляющим компаниям от 100 до 300 тысяч гривен на оборудование для энергоавтономности многоквартирных домов, должна действовать во всех регионах, а не только в Киевской области.

Такое убеждение мэр Игорь Терехов высказал журналистам в ходе Форума прифронтовых городов и громад.

Как ранее сообщали в Минразвития, программа «СвітлоДім» будет действовать в громадах, где официально зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике. На вопрос корреспондента МГ «Объектив», выполнено ли в Харькове это требование, мэр ответил, что «сегодня практически все территории и громады подпадают под то, что является чрезвычайной ситуацией».

«Потому что когда вводят не только плановые, но и аварийные ограничения электроснабжения, то это является чрезвычайной ситуацией. В Киеве действует эта программа. В Харькове, в Николаеве, в Днепре, в Одессе эта программа не действует. Почему она не действует? Я понимаю, что мы все в равных условиях. Мы все в одной лодке. Мы все страдаем от обстрелов. Мы все стараемся, чтобы наши люди жили, несмотря ни на что, в хороших условиях. Оказывается, что в Киеве программа действует, в Харькове она не действует, в других городах она не действует, а люди же те же. ОСМД те же, управляющие компании те же. Мы нуждаемся в том, чтобы все мы находились в равных условиях», — возмутился Терехов.

Мэр уточнил, что согласно условиям программы на дома коммунальной формы собственности она не распространяется. Это зона ответственности горсовета.

«Налог на генератор очень тяжелый и для предпринимателей, — продолжил Терехов. — Потому что когда нет электроснабжения, человек, который хочет работать, зарабатывать деньги, включает генератор. Заправить — средства большие, обслуживать — средства большие. То есть это составляющая себестоимости либо услуг, либо товара. И сегодня, как по мне, государство должно компенсировать это предприятиям».

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за последствий российских обстрелов и морозов в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике — его зафиксируют юридически. Также президент поручил Кабмину подготовить пересмотр правил комендантского часа — на время ЧС его могут отменить для части городов и громад, где позволяет ситуация с безопасностью. В то же время подготовку Харькова к зиме Зеленский привел в качестве положительного примера.

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 21 января заявил, что оснований для объявления чрезвычайной ситуации в энергосистеме Харьковской области пока нет.

Читайте также: Многоэтажкам обещают до 300 тыс. грн на генераторы и не только, но есть нюансы

Автор: Елена Нагорная
