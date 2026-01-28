Многоэтажкам обещают до 300 тыс. грн на генераторы и не только, но есть нюансы

В Украине анонсировали государственную программу «СвітлоДім». Ее цель — помочь жильцам многоквартирных домов обеспечить автономность во время длительных отключений электричества.

Речь о стабильной работе ключевых систем жизнеобеспечения: водоснабжения, связи, лифтов, освещения и тепла, в частности в отопительный период, сообщают в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Размер государственной помощи составит от 100 до 300 тысяч гривен, в зависимости от этажности дома и количества подъездов. Эти средства можно будет использовать на приобретение:

бензиновых, дизельных или газовых генераторов;

инверторов;

аккумуляторов;

блоков управления;

высоковольтных батарей;

солнечных панелей.

Подать заявку смогут ОСМД, жилищные и обслуживающие кооперативы, управляющие многоквартирными домами независимо от формы собственности. Программа не предусматривает ограничений в выборе оборудования или поставщика.

Подать заявку можно будет онлайн через электронный кабинет на портале «Дія» (пока что сервис недоступен — ред.). Предполагается, что заявления будет рассматривать и одобрять комиссия при Минразвития, а выплаты будут осуществляться в течение 48 часов после валидации.

О старте подачи заявок обещают сообщить дополнительно.

В Минразвития отмечают, что программа будет действовать в течение военного положения (но не дольше двух лет с момента вступления постановления в силу) в громадах, где официально зафиксирована чрезвычайная ситуация в энергетике. На первом этапе — Киев и Киевская область.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за последствий российских обстрелов и морозов в Украине введут режим чрезвычайной ситуации в энергетике — его зафиксируют юридически. Также президент поручил Кабмину подготовить пересмотр правил комендантского часа — на время ЧС его могут отменить для части городов и громад, где позволяет ситуация с безопасностью. В то же время подготовку Харькова к зиме Зеленский привел в качестве положительного примера.

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 21 января заявил, что оснований для объявления чрезвычайной ситуации в энергосистеме Харьковской области пока нет.