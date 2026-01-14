ЧС в энергетике: Зеленский поставил в пример подготовку к зиме Харькова 📹
Подробности о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении. Он уточнил: на время ЧС комендантский час могут отменить для части городов и громад, где позволяет ситуация с безопасностью. Соответствующие предложения должны предоставить чиновники Кабмина.
В то же время подготовку Харькова к зиме президент привел в качестве положительного примера.
«Особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепровщина – Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы. Видим, как много сделано, в частности, в Харькове – там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше – очень мало сделано в столице. И даже в эти дни не вижу интенсивности – нужно сейчас это все срочно исправлять. Должны быть решения», – подчеркнул президент.
Видео: Zelenskiy / Official
Назначенный сегодня на должность министра энергетики Денис Шмыгаль получил задание – справиться с ЧС, которая сложилась в энергетике из-за российских ударов и морозов.
«Юридически будет зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике, это даст больше возможностей. Кабмин максимально упростит все, что касается подключения резервного энергетического оборудования к сетям. Ноль бюрократии. Поручил увеличить возможности импорта электричества – все бизнес-возможности. В Киеве и других городах должно быть больше пунктов поддержки людей – пунктов несокрушимости», – добавил президент.
Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел совещание по ситуации в энергетике. Он заявил, что в целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Также президент поручил Кабмину подготовить пересмотр правил комендантского часа на время морозов.
Читайте также: Что со светом в Харькове? Облэнерго сообщает об аварийных отключениях
Новости по теме:
- Категории: Политика, Украина; Теги: Володимир Зеленський, комендантский час, морозы, энергетика;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ЧС в энергетике: Зеленский поставил в пример подготовку к зиме Харькова 📹», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 14 января 2026 в 20:30;