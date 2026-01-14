Live

ЧС в энергетике: Зеленский поставил в пример подготовку к зиме Харькова 📹

Политика 20:30   14.01.2026
Елена Нагорная
ЧС в энергетике: Зеленский поставил в пример подготовку к зиме Харькова 📹 Скриншот

Подробности о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении. Он уточнил: на время ЧС комендантский час могут отменить для части городов и громад, где позволяет ситуация с безопасностью. Соответствующие предложения должны предоставить чиновники Кабмина.

В то же время подготовку Харькова к зиме президент привел в качестве положительного примера.

«Особенно сложно в Киеве. Также Одесса, Днепровщина – Днепр, Кривой Рог, еще некоторые другие наши города и регионы. Видим, как много сделано, в частности, в Харькове – там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал значительно меньше – очень мало сделано в столице. И даже в эти дни не вижу интенсивности – нужно сейчас это все срочно исправлять. Должны быть решения», – подчеркнул президент.

Видео: Zelenskiy / Official

Назначенный сегодня на должность министра энергетики Денис Шмыгаль получил задание – справиться с ЧС, которая сложилась в энергетике из-за российских ударов и морозов.

«Юридически будет зафиксировано состояние чрезвычайной ситуации в энергетике, это даст больше возможностей. Кабмин максимально упростит все, что касается подключения резервного энергетического оборудования к сетям. Ноль бюрократии. Поручил увеличить возможности импорта электричества – все бизнес-возможности. В Киеве и других городах должно быть больше пунктов поддержки людей – пунктов несокрушимости», – добавил президент.

Напомним, 14 января президент Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел совещание по ситуации в энергетике. Он заявил, что в целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Также президент поручил Кабмину подготовить пересмотр правил комендантского часа на время морозов.

Читайте также: Что со светом в Харькове? Облэнерго сообщает об аварийных отключениях

Автор: Елена Нагорная
