На Харьковщине — новый руководитель СБУ: Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил в нескольких областях руководителей СБУ. Новый глава теперь и на Харьковщине.

Соответствующие указы подписал Зеленский накануне, 22 апреля. Теперь вместо Александра Куца управления на Харьковщине возглавил Денис Лутий.

Кроме того, президент сменил руководителей СБУ в Киевской и Херсонской областях.

Напомним, Александр Куць стал руководителем управления СБУ в Харьковской области 19 июля 2022 года.

