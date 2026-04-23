На Харьковщине — новый руководитель СБУ: Зеленский подписал указ

Общество 12:12   23.04.2026
Виктория Яковенко
Президент Украины Владимир Зеленский сменил в нескольких областях руководителей СБУ. Новый глава теперь и на Харьковщине.

Соответствующие указы подписал Зеленский накануне, 22 апреля. Теперь вместо Александра Куца управления на Харьковщине возглавил Денис Лутий.

Кроме того, президент сменил руководителей СБУ в Киевской и Херсонской областях.

Напомним, Александр Куць стал руководителем управления СБУ в Харьковской области 19 июля 2022 года.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», мэр Харькова Игорь Терехов сменил руководителя метрополитена. Генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» вместо Владислава Приймака стал Алексей Лука, до этого занимавший руководящие должности в сфере теплоснабжения города.

Читайте также: Часы вернули на место в Харькове (фото)

Новости Харькова — главное 23 апреля: смертельный пожар и сбитый «шахед»
«Шахед» сбили над Харьковом 23 апреля: Терехов сообщил подробности (видео)
Паника в Богодухове: начальник РВА зовет жителей в гости (видео)
Сегодня 23 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Смертельный пожар в Харькове: утром 23 апреля погибли двое людей
Новости по теме:

21.04.2026
Сенсация на чемпионате Европы: Зеленский наградил шахматиста из Харькова
09.04.2026
Зеленский вручил орден Терехову и награду «Город-герой» Купянску (видео)
23.03.2026
Массированный удар могут сегодня нанести военные РФ, предупредил Зеленский
22.03.2026
Войска РФ пытаются продвинуться от границы на Харьковщине — Зеленский
07.03.2026
«Жестокий удар против жизни»: Зеленский отреагировал на атаку на Харьков


