На Харьковщине — новый руководитель СБУ: Зеленский подписал указ
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский сменил в нескольких областях руководителей СБУ. Новый глава теперь и на Харьковщине.
Соответствующие указы подписал Зеленский накануне, 22 апреля. Теперь вместо Александра Куца управления на Харьковщине возглавил Денис Лутий.
Кроме того, президент сменил руководителей СБУ в Киевской и Херсонской областях.
Напомним, Александр Куць стал руководителем управления СБУ в Харьковской области 19 июля 2022 года.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», мэр Харькова Игорь Терехов сменил руководителя метрополитена. Генеральным директором КП «Харьковский метрополитен» вместо Владислава Приймака стал Алексей Лука, до этого занимавший руководящие должности в сфере теплоснабжения города.
Категории: Общество, Харьков; Теги: Володимир Зеленський, звільнення, освобождение, руководитель, СБУ, харьковщина;
Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 12:12;