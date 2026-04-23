Часы вернули на место в Харькове (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Склон в Саржином яру в Харькове приобрел свой привычный вид: после обновления на нем вновь установили часы. Теперь у них появились новые возможности.
«Несколько дней назад наши специалисты сняли циферблат, чтобы установить на него секундный отсчет. Было смонтировано 60 мощных светодиодов, которые будут хорошо видны даже в солнечную погоду. Кроме того, мастера проверили и смазали часовой механизм и стрелки», — проинформировала пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».
Напомним, вернуть часы на место «зеленстроевцы» обещали до конца этой недели. Так что работы пошли «с опережением графика». Также в этот период планируют запустить фонтан и искусственный ручей в Детском парке (что неподалеку от улицы Тарасенко).
- • Дата публикации материала: 23 апреля 2026 в 11:37;