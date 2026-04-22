Еще один фонтан включат в Харькове 23 апреля (фото)

Специалисты СКП «Харьковзеленстрой» готовят фонтан в Фэнтези-парке к открытию сезона.

Они проверяют и тестируют насосное оборудование, системы управления фонтаном, моют чашу и монтируют форсунки, сообщили в Харьковском городском совете.

Запустить фонтан планируют уже в четверг, 23 апреля.

Ранее МГ «Объектив» сообщала о других работах в городских парках. В Саржином яру обновляют популярную клумбу-часы. Циферблат демонтировали и планируют оборудовать светодиодным секундным отсчетом. В то же время в Детском парке, рядом с улицей Тарасенко, готовят к запуску фонтан и искусственный ручей. В «Харьковзеленстрое» обещают завершить работы на обеих локациях до конца недели.