Ще один фонтан увімкнуть у Харкові 23 квітня (фото)

Суспільство 18:39   22.04.2026
Олена Нагорна
Ще один фонтан увімкнуть у Харкові 23 квітня (фото)

Фахівці СКП «Харківзеленбуд» готують фонтан у Фентезі-парку до відкриття сезону.

Вони перевіряють та тестують насосне обладнання, системи керування водограєм, миють чашу водойми та монтують форсунки, повідомили у Харківській міській раді.

Запустити фонтан планують вже у четвер, 23 квітня.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла про інші роботи у міських парках. У Саржиному яру оновлюють популярну клумбу-годинник. Циферблат демонтували та планують обладнати світлодіодним секундним відліком. Водночас у Дитячому парку, що поруч з вулицею Тарасенка, готують до запуску фонтан і штучний струмок. У «Харківзеленбуді» обіцяють завершити роботи в обох локаціях до кінця тижня.

Читайте також: Що можна буде спостерігати у небі сьогодні вночі, сказав харківський астроном

У Харкові було чутно вибухи: ПС попереджали про швидкісну ціль на місто
У Харкові було чутно вибухи: ПС попереджали про швидкісну ціль на місто
22.04.2026, 19:01
Коли відкриють підземні дитсадки в Пісочині та Дергачах — названі строки
Коли відкриють підземні дитсадки в Пісочині та Дергачах — названі строки
22.04.2026, 17:47
Нове обладнання проти БпЛА “Молния” тестують на Харківщині — що відомо (відео)
Нове обладнання проти БпЛА “Молния” тестують на Харківщині — що відомо (відео)
22.04.2026, 18:10
Ще один фонтан увімкнуть у Харкові 23 квітня (фото)
Ще один фонтан увімкнуть у Харкові 23 квітня (фото)
22.04.2026, 18:39
Смертельна ДТП на Салтівці у Харкові: поліція розшукує свідків (фото)
Смертельна ДТП на Салтівці у Харкові: поліція розшукує свідків (фото)
22.04.2026, 17:33
По Харкову вдарили БпЛА: де зафіксували «прильоти» (доповнюється)
По Харкову вдарили БпЛА: де зафіксували «прильоти» (доповнюється)
22.04.2026, 15:34

Новини за темою:

22.04.2026
Ще один фонтан увімкнуть у Харкові 23 квітня (фото)
22.04.2026
Нове обладнання проти БпЛА “Молния” тестують на Харківщині — що відомо (відео)
22.04.2026
Коли відкриють підземні дитсадки в Пісочині та Дергачах — названі строки
22.04.2026
Смертельна ДТП на Салтівці у Харкові: поліція розшукує свідків (фото)
22.04.2026
Врятував побратима, ризикуючи життям: воїна з Харкова нагородив Сирський


