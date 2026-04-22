Ще один фонтан увімкнуть у Харкові 23 квітня (фото)

Фахівці СКП «Харківзеленбуд» готують фонтан у Фентезі-парку до відкриття сезону.

Вони перевіряють та тестують насосне обладнання, системи керування водограєм, миють чашу водойми та монтують форсунки, повідомили у Харківській міській раді.

Запустити фонтан планують вже у четвер, 23 квітня.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла про інші роботи у міських парках. У Саржиному яру оновлюють популярну клумбу-годинник. Циферблат демонтували та планують обладнати світлодіодним секундним відліком. Водночас у Дитячому парку, що поруч з вулицею Тарасенка, готують до запуску фонтан і штучний струмок. У «Харківзеленбуді» обіцяють завершити роботи в обох локаціях до кінця тижня.