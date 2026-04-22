Що можна буде спостерігати у небі сьогодні вночі, сказав харківський астроном

У ніч з 22 на 23 квітня можна буде побачити пік метеорного потоку Ліриди, а також зближення Місяця з планетою Юпітер. Про це повідомив астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна Володимир Кажанов.

«Ліриди – явище аналогічне «серпневому зорепаду» Персеїди, але з меншою кількістю метеорів. В максимумі активності – до 18 метеорів на годину, під ідеально темним небом і якби радіант (умовна зона вильоту метеорів в небі) був у зеніті. Але зазвичай своїми очима можна побачити орієнтовно до 10 метеорів на годину. Ідеальний час для спостережень – друга половина ночі, до світанку. Не обов’язково дивитись на сам радіант, бо яскраві спалахи будуть спостерігатись на всьому небі», – зазначив астроном.

За його словами, джерелом метеорного потоку є велика кількість пилу та дрібних уламків, залишених кометою Татчер C/1861 під час свого проходження біля Сонця.

«Ця довгоперіодична комета, з приблизно 415-річною орбітою, виявлена астрономом-любителем Альбертом Тетчером під час спостереження за метеорним потоком Ліриди. Комета пройшла на відстані близько 0,335 а.о (50 100 000 км) від Землі 5 травня 1861 року, а востаннє досягла перигелію (найближчий підхід до Сонця) 3 червня 1861 року», – розповів Кажанов.

Для спостережень цього явища астроном радить: знайти місце з високим горизонтом, щоб не заважали високі будинки та дерева, одягтися тепло, взяти з собою ліхтарик, ідеально – з червоним світлом.

«Також нагадаю, що у другій половині ночі вже піднімається Чумацький Шлях (Молочний шлях) і перед світанком його гарно видно на ще темному небі», – написав Кажанов.

Довідка. Метеорний потік – природне явище, під час якого на нічному небі можна побачити численні метеори (яскраві спалахи), що летять ніби з однієї точки на небосхилі. Здебільшого, це явище є періодичним, триває від декількох днів до декількох тижнів і спостерігається щороку приблизно в один і той же час. Зазвичай метеори спалахують на висотах нижче 120 км і згасають на висотах понад 60 км (більшість — на висотах 80—90 км).