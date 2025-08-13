Чому в Харкові більше не спостерігають північні сяйва, пояснив астроном 📹
З листопада 2023 року по жовтень 2024-го в небі над Харковом досить часто можна було побачити малинові переливи – полярне сяйво, яке, як раніше вважалося, виникає значно північніше. Проте вже у 2025 році аврора в регіоні помічена не була, підтвердив МГ «Об’єктив» астроном ХНУ ім. В.Н. Каразіна Володимир Кажанов.
“Щодо полярних сяйв, ми їх бачили востаннє рік тому. Яскраві спалахи в північній частині неба, коли воно ставало червоним і яскраві візерунки самого сяйва було видно навіть. Там справа в тому, що магнітний полюс Землі від Канади через географічний продовжує за останні роки зміщуватись в наш бік, в сторону Євразії. І тому географія полярних сяйв змістилася в наш бік. І співпало це з тим, що був рік тому максимум сонячної активності. Наклалося”, – пояснив Кажанов.
Тобто надалі шанси знов побачити аврору на Харківщині залежать від щонайменше двох факторів – продовження переміщення магнітного полюса та сонячної активності.
“Зараз вже за спостереженнями ми бачимо, що активність Сонця зменшується, сонячних плям менша кількість. І якщо це буде продовжуватись, то в найближчі роки ми будемо менше спостерігати полярних сяйв. Прогнозувати викиди корональної маси Сонця, коли частинки долітають до Землі й утворюють це сяйво, – справа нелегка. Але роботи в цьому напрямку ведуться”, – зазначив астроном.
Щоб не пропустити полярне сяйво, якщо воно повториться, Кажанов радить встановити на смартфон одну або кілька програм, що попереджають про явище незадовго до його початку. Спостерігати за космічною погодою можна також на порталі spaceweatherlive.com.
Читайте також: Зорепад Персеїди-2025: коли дивитися харків’янам і як зняти на смартфон 📹
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: астроном, Владимир Кажанов, полярное сияние, северное сияние;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Чому в Харкові більше не спостерігають північні сяйва, пояснив астроном 📹»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 17:49;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З листопада 2023 року по жовтень 2024-го в небі над Харковом досить часто можна було побачити малинові переливи – полярне сяйво.".