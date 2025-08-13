Почему в Харькове больше не наблюдают северные сияния, объяснил астроном 📹

С ноября 2023 года по октябрь 2024-го в небе над Харьковом довольно часто можно было увидеть малиновые переливы — полярное сияние, которое, как до этого считалось, возникает значительно севернее. Однако уже в 2025 году аврора в регионе замечена не была, подтвердил МГ «Объектив» астроном ХНУ им. В.Н. Каразина Владимир Кажанов.

«Что касается полярных сияний, мы их видели в последний раз год назад. Яркие вспышки в северной части неба, когда оно становилось красным, и яркие узоры самого сияния были даже видны. Дело в том, что магнитный полюс Земли от Канады через географический продолжает в последние годы смещаться в нашу сторону, в сторону Евразии. И поэтому география полярных сияний сместилась в нашу сторону. И совпало это с тем, что год назад был максимум солнечной активности. Наложилось», — пояснил Кажанов.

То есть в дальнейшем шансы снова увидеть аврору в Харьковской области зависят как минимум от двух факторов — продолжения перемещения магнитного полюса и солнечной активности.

«Сейчас уже по наблюдениям мы видим, что активность Солнца уменьшается, солнечных пятен меньше и если это будет продолжаться, то в ближайшие годы мы будем меньше наблюдать полярных сияний. Прогнозировать выбросы корональной массы Солнца, когда частицы долетают до Земли и образуют это сияние, — дело нелегкое. Но работы в этом направлении ведутся», — отметил астроном.

Чтобы не пропустить полярное сияние, если оно повторится, Кажанов советует установить на смартфон одно или несколько приложений, предупреждающих о явлении незадолго до его начала. Наблюдать за космической погодой также можно на портале spaceweatherlive.com.