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Невероятное астрономическое зрелище можно увидеть в Харькове сегодня ночью

Общество 19:38   26.06.2025
Оксана Якушко
Невероятное астрономическое зрелище можно увидеть в Харькове сегодня ночью Изображение: Владимир Кажанов \ Facebook

Важные детали о звездопаде, который можно будет наблюдать с 26 по 28 июня, сообщил харьковский астроном Владимир Кажанов.

«По некоторым прогнозам и сообщениям, метеорный поток Июньские Боотиды в этом году могут устроить настоящее зрелище. Ночи максимума – с 26 по 28 июня. Некоторые информационные источники сообщают, что, если повезет, можно будет увидеть до 100 метеоров в час. Лучшее время для наблюдения – ночь с 26 на 27 июня. Активность метеорного потока будет наблюдаться до 2 июля», – сообщил Кажанов.

Этот поток известен редкими и внезапными вспышками активности до 100 метеоров в час. Последний сильный всплеск активности июньских Боотид произошел в 1998 году. К тому же он славится своими длинными и яркими метеорами, рассказал харьковский астроном.

Он посоветовал следить за публикациями Международной метеорной организации (IMO, imo.net) или локальных астрономических сообществ ближе к пику активности (26–27 июня 2025 года).

По мнению Кажанова, в 2025 году складываются хорошие условия для наблюдений, потому что Луна будет в фазе новолуния и не будет мешать ярким светом ночью.

Но Кажанов отметил, что нигде не находил научных и обоснованных прогнозов увеличенной активности потока на 2025 год, кроме новостей в некоторых СМИ и информационных каналов в соцсетях.

Однако астроном дал несколько советов тем, кто будет наблюдать звездопад в ближайшие дни.

1. Безоблачное небо;
Открытое пространство вокруг вас. Чтобы не мешали высокие деревья и дома.

2. Темное небо. Вдали от ярких фонарей и уличного освещения.

3. Адаптация глаз к темноте. 10-20 минут не смотрим на яркие источники света, смартфоны в карман, чтобы не мешали. Фонарик, только красный.

4. Безопасность! Не пренебрегайте сигналами воздушных тревог. Не перемещайтесь в местах, где могут находиться мины.

5. Пользуйтесь красным или хотя бы обычным фонариком, чтобы не упасть в темноте.

6. Не забудьте о репилентах. Если разрешает здоровье. Вечером и ночью комары могут испортить ваши впечатления от наблюдаемого неба.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 26 июня 2025 в 19:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Важные детали о звездопаде, который можно будет наблюдать с 26 по 28 июня, сообщил харьковский астроном Владимир Кажанов.".