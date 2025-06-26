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Неймовірне астрономічне видовище можна побачити у Харкові сьогодні вночі

Суспільство 19:38   26.06.2025
Оксана Якушко
Неймовірне астрономічне видовище можна побачити у Харкові сьогодні вночі

Важливі деталі про зорепад, який можна буде спостерігати з 26 по 28 червня, повідомив харківський астроном Володимир Кажанов.

«За деякими прогнозами і повідомленнями, метеорний потік Червневі Боотіди цьогоріч може влаштувати справжнє видовище. Ночі максимуму – з 26 по 28 червня. Деякі інформаційні джерела повідомляють, що якщо пощастить,  можна буде побачити до 100 метеорів на годину. Найкращий час для спостереження – ніч із 26 на 27 червня. Активність метеорного потоку буде спостерігатись до 2 липня», – повідомив Кажанов.

Цей потік відомий рідкісними і раптовими спалахами активності до 100 метеорів на годину. Останній сильний сплеск активності червневих Боотид стався 1998 року. До того ж він славиться своїми довгими і яскравими метеорами, розповів харківський астроном.

Він порадив стежити за публікаціями Міжнародної метеорної організації (IMO,  imo.net) або локальних астрономічних спільнот ближче до піка активності (26–27 червня 2025 року).

На думку Кажанова, у 2025 році складаються гарні умови для спостережень, тому що Місяць буде в фазі молодика і не заважатиме яскравим світлом вночі.

Але Кажанов зазначив, що не знаходив ніде наукових і обґрунтованих прогнозів збільшеної активності потоку на 2025 рік, окрім новин в деяких ЗМІ та інформаційних каналів у соцмережах.

Але астроном дав декілька порад тим, хто буде спостерігати зорепад найближчими днями.

Ідеальні умови для спостережень і поради:

  1. Безхмарне небо;

Відкритий простір навколо вас. Щоб не заважали високі дерева та будинки.

  1. Темне небо. Якомога далі від яскравих ліхтарів вуличного освітлення.
  2. Адаптація очей до темряви. 10-20 хвилин не дивимось на яскраві джерела світла, смартфони в кишеню, щоб не заважали. Ліхтарик, тільки червоний.
  3. Безпека! Не нехтуйте сигналами повітряних тривог. Не переміщуйтесь в місцях, де можуть бути міни.
  4. Користуйтесь червоним, чи хоча звичайним ліхтариком, щоб не впасти в темряві.

Не забудьте про репіленти. Якщо дозволяє здоров’я. Ввечері і вночі комарі можуть зіпсувати ваші враження від спостереження неба…

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Червня 2025 в 19:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Важливі деталі про зорепад, який можна буде спостерігати з 26 по 28 червня, повідомив харківський астроном Володимир Кажанов.".