У небі над Харковом можна побачити зорепад та дві комети

Суспільство 19:30   19.10.2025
Оксана Горун
Фахівці Харківського планетарію повідомили, що та коли найближчими днями відбуватиметься в небі.

Уже наступної ночі, з 20 на 21 жовтня, буде пік щорічного зорепаду Оріоніди. Він триває з 2 жовтня до 7 листопада.

“Оріоніди — один із найкрасивіших метеорних дощів року. Цьогорічний зорепад Оріоніди буде особливо видовищним, адже його пік збігається з молодим Місяцем. Це означає, що світло супутника Землі не заважатиме, і на темному небі краще буде видно метеори”, – написали на сторінці музею-план.

Також 20-21 жовтня на небі можна буде спостерігати дві нещодавно відкриті комети – Леммон (C/2025 A6) і SWAN (C/2025 R2).

“21 жовтня 2025 року комета Леммон наблизиться до Землі на відстань 90 млн км. Відстань Землі від Сонця 150 млн км. З минулого місяця комету можна було побачити за допомогою біноклів і телескопів. Однак найближчим часом спостерігати за нею стане простіше – на достатньо темному небі її можна буде побачити неозброєним оком”, – прокоментували в планетарії.

Вночі 21 жовтня помітити цю комету можна буде між кінцем ручки ковша Великої Ведмедиці та зіркою Арктур ​​сузір’я Волопас (це яскрава зоря, на яку спрямована ручка ковша Великої Ведмедиці). 26-27 жовтня Леммон буде видно над головою сузір’я Змії. А до кінця місяця опиниться над західним горизонтом у сузір’ї Зміїносця. Найбільш помітною комета стане 2 листопада.

Друга комета, яку “рекламують” астрономи – SWAN. Її можна спостерігати лише в бінокль чи телескоп. Після 20 жовтня SWAN буде видно поблизу сузір’я Стрільця. А до 24 жовтня виявиться північніше сузір’я Козорога. З поля зору комета зникне до початку листопада.

