Live

Чи є ажіотаж на АЗС Харкова, що вціліли, після “прильотів”, розповів Терехов

Записано 18:47   02.05.2026
Оксана Горун
Чи є ажіотаж на АЗС Харкова, що вціліли, після “прильотів”, розповів Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону підсумував наслідки затяжної атаки БпЛА по місту 2 травня, а також припустив, чому росіяни цілили по АЗС.

“За вчора і сьогодні ми маємо взагалі вже вісім автозаправних станцій, по яких було влучання. Що це таке? Це справжній терор, як ви бачите, що серед білого дня вони влучають в АЗС і розраховують на те, що буде паніка, що будуть зачиняться автозаправні станції. І я хочу сьогодні сказати та звернутися до господарів цих автозаправних станцій. Потрібно укріпляти, потрібно робити захист, бо ми чудово розуміємо, що це буде продовжуватися“, – попередив Терехов.

При цьому, якщо метою росіян було викликати паніку та створити ажіотаж навколо палива в Харкові, то це їм не вдалося.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

“Нормально, ніякого ажіотажу сьогодні в Харкові. Сьогодні у Харкові заправляються машини, я об’їжджав місто, коли їздив по прольотах, то бачив, що так, є автівки, які заправляються на автозаправних станціях”, — сказав міський голова.

Загалом, за 2 травня у місті за медичною допомогою звернулися 11 мешканців. У них травми та поранення різного ступеня тяжкості, а також – гостра реакція на стрес. Усе могло закінчитися набагато трагічніше, адже два дрони, які влетіли в житлові будинки (багатоповерхівку та приватний будинок) не здетонували, зазначив міський голова.

“Було влучання в приватний житловий будинок, але, на щастя, дрон також не розірвався, але пошкодив дуже будівлю приватного домоволодіння. Зараз працюють наші комунальні служби, щоб привести до ладу цей дах, який буквально розтрощений“, — повідомив мер.

Нагадаємо, з ночі  Харківська область та обласний центр перебували під атакою російських “шахедів. У місті один із безпілотників  влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА.  Вранці удари були по Основ’янському та Слобідському районах. Атака продовжилася вдень. Її ціллю стали АЗС міста.

Автор: Оксана Горун
Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 18:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону підсумував наслідки затяжної атаки БпЛА по місту 2 травня, а також припустив, чому росіяни цілили по АЗС".