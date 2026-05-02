Чи є ажіотаж на АЗС Харкова, що вціліли, після “прильотів”, розповів Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону підсумував наслідки затяжної атаки БпЛА по місту 2 травня, а також припустив, чому росіяни цілили по АЗС.

“За вчора і сьогодні ми маємо взагалі вже вісім автозаправних станцій, по яких було влучання. Що це таке? Це справжній терор, як ви бачите, що серед білого дня вони влучають в АЗС і розраховують на те, що буде паніка, що будуть зачиняться автозаправні станції. І я хочу сьогодні сказати та звернутися до господарів цих автозаправних станцій. Потрібно укріпляти, потрібно робити захист, бо ми чудово розуміємо, що це буде продовжуватися“, – попередив Терехов.

При цьому, якщо метою росіян було викликати паніку та створити ажіотаж навколо палива в Харкові, то це їм не вдалося.

“Нормально, ніякого ажіотажу сьогодні в Харкові. Сьогодні у Харкові заправляються машини, я об’їжджав місто, коли їздив по прольотах, то бачив, що так, є автівки, які заправляються на автозаправних станціях”, — сказав міський голова.

Загалом, за 2 травня у місті за медичною допомогою звернулися 11 мешканців. У них травми та поранення різного ступеня тяжкості, а також – гостра реакція на стрес. Усе могло закінчитися набагато трагічніше, адже два дрони, які влетіли в житлові будинки (багатоповерхівку та приватний будинок) не здетонували, зазначив міський голова.

“Було влучання в приватний житловий будинок, але, на щастя, дрон також не розірвався, але пошкодив дуже будівлю приватного домоволодіння. Зараз працюють наші комунальні служби, щоб привести до ладу цей дах, який буквально розтрощений“, — повідомив мер.

Нагадаємо, з ночі Харківська область та обласний центр перебували під атакою російських “шахедів“. У місті один із безпілотників влетів на 12-й поверх житлового будинку. Він не здетонував. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, отримав поранення склом. Також двоє мешканців будинку мають гостру реакцію на стрес. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Вранці удари були по Основ’янському та Слобідському районах. Атака продовжилася вдень. Її ціллю стали АЗС міста.