Атака на Харків: перші хвилини після удару по АЗС, як рятували чоловіка 📹

Сьогодні, 1 травня, вранці під час ворожої атаки на одну з АЗС Харкова врятували чоловіка.

Повідомлення про влучання БпЛА по заправній станції у Слобідському районі Ситуаційний центр отримав о 8:15, повідомили у Харківській міськраді.

«Працівники департаменту разом із представниками Червоного Хреста одними з перших прибули на місце події. Під час огляду в будівлі АЗС було виявлено оператора, який перебував у шоковому стані. Чоловіка вивели з приміщення та передали бригаді екстреної медичної допомоги», – розповіли у мерії.

У постраждалого діагностували гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, вранці 1 травня ударні дрони атакували Харків. “Прильоти” зафіксували у Слобідському, Холодногірському, Немишлянському, Київському та Салтівському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджена адміністративна будівля, а також кілька АЗС. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Салтівському районі постраждав 36-річний чоловік – він отримав осколкові поранення. У Слобідському – 55-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, ЗС РФ випустили безпілотники типу “V2U”.