Атака на Харків: перші хвилини після удару по АЗС, як рятували чоловіка 📹
Сьогодні, 1 травня, вранці під час ворожої атаки на одну з АЗС Харкова врятували чоловіка.
Повідомлення про влучання БпЛА по заправній станції у Слобідському районі Ситуаційний центр отримав о 8:15, повідомили у Харківській міськраді.
«Працівники департаменту разом із представниками Червоного Хреста одними з перших прибули на місце події. Під час огляду в будівлі АЗС було виявлено оператора, який перебував у шоковому стані. Чоловіка вивели з приміщення та передали бригаді екстреної медичної допомоги», – розповіли у мерії.
У постраждалого діагностували гостру реакцію на стрес.
Відео: Харківська міськрада
Нагадаємо, вранці 1 травня ударні дрони атакували Харків. “Прильоти” зафіксували у Слобідському, Холодногірському, Немишлянському, Київському та Салтівському районах. Внаслідок обстрілів пошкоджена адміністративна будівля, а також кілька АЗС. За інформацією начальника ХОВА Олега Синєгубова, у Салтівському районі постраждав 36-річний чоловік – він отримав осколкові поранення. У Слобідському – 55-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, ЗС РФ випустили безпілотники типу “V2U”.
- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: АЗС, атака БпЛА, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Атака на Харків: перші хвилини після удару по АЗС, як рятували чоловіка 📹», то перегляньте більше у розділі Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2026 в 13:31;