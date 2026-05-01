До смерті побив безпорадну жінку: справа жителя Харківщини у суді – НПУ

Правоохоронці передали до суду справу 44-річного мешканця Чугуївського району. За версією слідства, він до смерті побив свою співмешканку.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, йдеться про подію, що сталася у березні на території Новопокровської громади. Встановлено, що між співмешканцями виник конфлікт, який переріс у жорстоке побиття.

«Чоловік завдав 42-річній жінці численних ударів. Потерпіла перебувала у безпорадному стані: через тазостегнову гіпсову пов’язку вона була прикута до ліжка та не могла ані захиститися, ані уникнути насильства. Після конфлікту співмешканці лягли спати, однак вранці жінка не прокинулася», – зазначили правоохоронці.

За висновком експертизи, смерть потерпілої настала внаслідок отриманих тілесних ушкоджень, уточнили в поліції.

Тоді копи затримали фігуранта. Йому інкримінують умисне вбивство. Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує від 10 до 15 років тюрми, або довічне ув’язнення.

