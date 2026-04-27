Справу про братовбивство передали до суду: на балконі знайшли частину тіла
Суд чекає на 55-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві брата-близнюка. На балконі їхньої квартири правоохоронці знайшли тулуб убитого.
Ще у січні до поліції звернулася сусідка братів. Вона повідомила про зникнення одного з них.
“30 січня під час проведення слідчих дій у квартирі, де проживали чоловік та його брат, правоохоронці виявили фрагмент тіла — тулуб, загорнутий у покривало, який був схований на балконі. За даними слідства, до вбивства причетний рідний брат-близнюк загиблого. Під час конфлікту він завдав потерпілому не менше 10 ударів ножем у ділянку грудей та живота. Від отриманих поранень чоловік помер на місці”, – пишуть в облпрокуратурі.
За версією слідства, після цього вбивця відділив голову та кінцівки від тулуба. Частини тіла він помістив у пакети і викинув у баки для сміття біля будинку, тулуб залишив у квартирі. Попередньо, сварка між братами виникла на побутовому ґрунті – через спільне проживання. Підозрюваний чекає на суд у СІЗО.
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Справу про братовбивство передали до суду: на балконі знайшли частину тіла», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 27 Квітня 2026 в 11:35;