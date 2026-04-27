Справу про братовбивство передали до суду: на балконі знайшли частину тіла

Суд чекає на 55-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві брата-близнюка. На балконі їхньої квартири правоохоронці знайшли тулуб убитого.

Ще у січні до поліції звернулася сусідка братів. Вона повідомила про зникнення одного з них.

“30 січня під час проведення слідчих дій у квартирі, де проживали чоловік та його брат, правоохоронці виявили фрагмент тіла — тулуб, загорнутий у покривало, який був схований на балконі. За даними слідства, до вбивства причетний рідний брат-близнюк загиблого. Під час конфлікту він завдав потерпілому не менше 10 ударів ножем у ділянку грудей та живота. Від отриманих поранень чоловік помер на місці”, – пишуть в облпрокуратурі.

За версією слідства, після цього вбивця відділив голову та кінцівки від тулуба. Частини тіла він помістив у пакети і викинув у баки для сміття біля будинку, тулуб залишив у квартирі. Попередньо, сварка між братами виникла на побутовому ґрунті – через спільне проживання. Підозрюваний чекає на суд у СІЗО.