Live

Дело о братоубийстве в Харькове передали в суд: на балконе нашли часть тела

Происшествия 11:35   27.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Суд ждет 55-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве брата-близнеца. На балконе их квартиры правоохранители нашли туловище убитого.

Еще в январе в полицию обратилась соседка братьев. Она сообщила о пропаже одного из них.

«30 января во время проведения следственных действий в квартире, где проживали мужчина и его брат, правоохранители обнаружили фрагмент тела — туловище, завернутое в покрывало, которое было спрятано на балконе. По данным следствия, к убийству причастен родной брат-близнец погибшего. Во время конфликта он нанес потерпевшему не менее десяти ударов ножом в участок груди и живота. От полученных ранений мужчина скончался на месте», – пишут в облпрокуратуре.

Убил и расчленил брата-близнеца

По версии следствия, после этого убийца отделил голову и конечности от туловища. Части тела он поместил в пакеты и выбросил в мусорные баки у дома, туловище оставил в квартире. Предварительно, ссора между братьями возникла на бытовой почве – из-за совместного проживания. Подозреваемый ждет суд в СИЗО.

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • Дата публикации материала: 27 апреля 2026 в 11:35;

