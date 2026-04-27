Дело о братоубийстве в Харькове передали в суд: на балконе нашли часть тела

Суд ждет 55-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве брата-близнеца. На балконе их квартиры правоохранители нашли туловище убитого.

Еще в январе в полицию обратилась соседка братьев. Она сообщила о пропаже одного из них.

«30 января во время проведения следственных действий в квартире, где проживали мужчина и его брат, правоохранители обнаружили фрагмент тела — туловище, завернутое в покрывало, которое было спрятано на балконе. По данным следствия, к убийству причастен родной брат-близнец погибшего. Во время конфликта он нанес потерпевшему не менее десяти ударов ножом в участок груди и живота. От полученных ранений мужчина скончался на месте», – пишут в облпрокуратуре.

По версии следствия, после этого убийца отделил голову и конечности от туловища. Части тела он поместил в пакеты и выбросил в мусорные баки у дома, туловище оставил в квартире. Предварительно, ссора между братьями возникла на бытовой почве – из-за совместного проживания. Подозреваемый ждет суд в СИЗО.