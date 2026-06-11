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Теракт готовили в Харькове – СБУ нашла у мужчины 12 кг взрывчатки (фото)

Общество 12:13   11.06.2026
Виктория Яковенко
Теракт готовили в Харькове – СБУ нашла у мужчины 12 кг взрывчатки (фото) Фото: Владислав Абдула

Правоохранители задержали в Харькове мужчину. Следствие считает, что он агент ФСБ и готовил серию подрывов в городе.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант получил инструкцию из РФ на изготовление двух самодельных взрывных устройств.

«Основной для бомб должны стать 12 килограммов взрывчатого вещества, которое он должен был изготовить собственноручно и оснастить мобильными телефонами для дистанционной активации. Готовые взрывчатки злоумышленник планировал заложить в центральной части города и доложить куратору от ФСБ», — установили правоохранители.

Затем оккупанты надеялись взорвать закладки в час пик во время наибольшего сосредоточения гражданского населения на улицах города, говорят в СБУ.

Однако правоохранители вовремя разоблачили вражеский замысел и задержали мужчину в июне в съемной квартире «на горячем».

«В этот момент он находился на видеосвязи с российским спецслужбистом, который инструктировал его по изготовлению СВУ. По материалам дела, задачу ФСБ выполнял завербованный врагом безработный житель Кировоградщины. Во внимание российской спецслужбы он попал, когда искал «легких заработков» в Telegram-каналах”, — отметили в СБУ.

После этого россияне отправили фигуранта в Харьков. Там он арендовал жилье и приобрел компоненты по изготовлению самодельных бомб, отметили силовики.

Во время обысков у задержанного изъяли более 12 кг взрывчатых веществ, другие составляющие СВУ и мобильные телефоны, которые он менял для конспирации контактов с ФСБ.

Мужчине сообщили о подозрении по факту готовки к совершению террористического акта, добавили в Харьковской областной прокуратуре.

Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

теракт готовили в Харькове
Фото: Владислав Абдула
теракт готовили в Харькове
Фото: Владислав Абдула
теракт готовили в Харькове
Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 12:13;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали в Харькове мужчину. Следствие считает, что он агент ФСБ и готовил серию подрывов в городе.".