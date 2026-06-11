Теракт готовили в Харькове – СБУ нашла у мужчины 12 кг взрывчатки (фото)
Правоохранители задержали в Харькове мужчину. Следствие считает, что он агент ФСБ и готовил серию подрывов в городе.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, фигурант получил инструкцию из РФ на изготовление двух самодельных взрывных устройств.
«Основной для бомб должны стать 12 килограммов взрывчатого вещества, которое он должен был изготовить собственноручно и оснастить мобильными телефонами для дистанционной активации. Готовые взрывчатки злоумышленник планировал заложить в центральной части города и доложить куратору от ФСБ», — установили правоохранители.
Затем оккупанты надеялись взорвать закладки в час пик во время наибольшего сосредоточения гражданского населения на улицах города, говорят в СБУ.
Однако правоохранители вовремя разоблачили вражеский замысел и задержали мужчину в июне в съемной квартире «на горячем».
«В этот момент он находился на видеосвязи с российским спецслужбистом, который инструктировал его по изготовлению СВУ. По материалам дела, задачу ФСБ выполнял завербованный врагом безработный житель Кировоградщины. Во внимание российской спецслужбы он попал, когда искал «легких заработков» в Telegram-каналах”, — отметили в СБУ.
После этого россияне отправили фигуранта в Харьков. Там он арендовал жилье и приобрел компоненты по изготовлению самодельных бомб, отметили силовики.
Во время обысков у задержанного изъяли более 12 кг взрывчатых веществ, другие составляющие СВУ и мобильные телефоны, которые он менял для конспирации контактов с ФСБ.
Мужчине сообщили о подозрении по факту готовки к совершению террористического акта, добавили в Харьковской областной прокуратуре.
Если вину докажут, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: агент ФСБ, новости Харькова, подозрение, теракт;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2026 в 12:13;