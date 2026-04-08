Пару наркоманов подозревают в подготовке теракта в центре города по заказу РФ
Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что правоохранители предотвратили теракт в центре Харькова. По версии следствия, его готовила пара наркозависимых. Их куратором, вероятно, был россиянин.
Самодельную бомбу подозреваемые планировали заложить в центре города во время наибольшего скопления людей. Это, считают правоохранители, должно было посеять панические настроения и расшатать общественно-политическую обстановку в Харькове.
«Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали агентов в областном центре на этапе снаряжения бомбы в съемной квартире. Как установило расследование, подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых, которая попала во внимание рашистов, когда искала деньги на дозу в ТГ-каналах», – установили силовики.
Вероятные агенты РФ получили указания от куратора, как изготовить взрывчатку, а потом – согласовали с ним, куда ее заложить.
«Во время обысков у задержанных изъят готовый СВП, остатки составляющих взрывчатки, мобильные телефоны для дистанционной активации подрыва и смартфон с доказательствами контактов с российским спецслужбистом. Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц)», – уточнили в СБУ.
На данный момент подозреваемые находятся в СИЗО. Им грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 10:00;