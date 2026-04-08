Пару наркоманов подозревают в подготовке теракта в центре города по заказу РФ

Происшествия 10:00   08.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула сообщил, что правоохранители предотвратили теракт в центре Харькова. По версии следствия, его готовила пара наркозависимых. Их куратором, вероятно, был россиянин.

Самодельную бомбу подозреваемые планировали заложить в центре города во время наибольшего скопления людей. Это, считают правоохранители, должно было посеять панические настроения и расшатать общественно-политическую обстановку в Харькове.

«Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили враждебные намерения и задержали агентов в областном центре на этапе снаряжения бомбы в съемной квартире. Как установило расследование, подготовкой теракта занималась местная супружеская пара наркозависимых, которая попала во внимание рашистов, когда искала деньги на дозу в ТГ-каналах», – установили силовики.

Вероятные агенты РФ получили указания от куратора, как изготовить взрывчатку, а потом – согласовали с ним, куда ее заложить.

«Во время обысков у задержанных изъят готовый СВП, остатки составляющих взрывчатки, мобильные телефоны для дистанционной активации подрыва и смартфон с доказательствами контактов с российским спецслужбистом. Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц)», – уточнили в СБУ.

На данный момент подозреваемые находятся в СИЗО. Им грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Читайте также: Сегодня на Харьковщине будет проводиться разминирование

Популярно
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 апреля 2026: какой праздник и день в истории
08.04.2026, 06:00
Новости Харькова – главное 8 апреля: как прошла ночь
Новости Харькова – главное 8 апреля: как прошла ночь
08.04.2026, 08:47
Напал сзади, повалил и избил: дерзкая кража сумки в Харькове
Напал сзади, повалил и избил: дерзкая кража сумки в Харькове
08.04.2026, 07:35
На Салтовке в среду не будут ходить трамваи: как изменятся маршруты
На Салтовке в среду не будут ходить трамваи: как изменятся маршруты
07.04.2026, 21:13
Родила от родного отца: мужчину на Харьковщине подозревают в изнасиловании
Родила от родного отца: мужчину на Харьковщине подозревают в изнасиловании
07.04.2026, 14:10
Россияне начали сбрасывать на Харьковщину «Пряники» – чем они опасны
Россияне начали сбрасывать на Харьковщину «Пряники» – чем они опасны
08.04.2026, 10:35

20.03.2026
Теракт в Харькове мог готовить 17-летний наркозависимый по заказу РФ
16.03.2026
Подростка, якобы славившего РФ, избили в центре Харькова — полиция проверяет
12.03.2026
Во время ликвидации обстрелов РФ спасатели дважды попали под обстрелы
02.03.2026
16-летнего одессита подозревают в организации теракта в центре Харькова
21.02.2026
Четыре года большой войны: провал РФ на Харьковщине – обзор фронта (видео)


  Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 10:00;

