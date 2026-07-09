СБУ разыскивает возможную коллаборантку из Купянщины: чем она занималась

Пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула рассказал, что 38-летнюю жительницу Купянского района подозревают в работе на врага в период частичной оккупации региона.

По версии следствия, в июне 2022 года женщина добровольно согласилась работать в так называемой «Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» и выполнять задачи россиян.

«В частности, она работала в административном здании оккупационной администрации во временно захваченном Купянске и занималась составлением служебной документации, обеспечивая деятельность незаконного органа власти. Таким образом, злоумышленница способствовала функционированию оккупационной администрации России на территории Харьковской области и помогала государству-агрессору утверждать собственный режим на временно оккупированной территории», – акцентировали силовики.

После деоккупации региона женщина пропала. Где она сейчас находится — правоохранители еще пытаются установить. Однако ей уже заочно вручили подозрение по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).