Live

СБУ разыскивает возможную коллаборантку из Купянщины: чем она занималась

Происшествия 11:00   09.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
СБУ разыскивает возможную коллаборантку из Купянщины: чем она занималась

Пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула рассказал, что 38-летнюю жительницу Купянского района подозревают в работе на врага в период частичной оккупации региона. 

По версии следствия, в июне 2022 года женщина добровольно согласилась работать в так называемой «Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» и выполнять задачи россиян.

«В частности, она работала в административном здании оккупационной администрации во временно захваченном Купянске и занималась составлением служебной документации, обеспечивая деятельность незаконного органа власти. Таким образом, злоумышленница способствовала функционированию оккупационной администрации России на территории Харьковской области и помогала государству-агрессору утверждать собственный режим на временно оккупированной территории», – акцентировали силовики.

После деоккупации региона женщина пропала. Где она сейчас находится — правоохранители еще пытаются установить. Однако ей уже заочно вручили подозрение по ч. 2 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Читайте также: Подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки не сможет выйти под залог

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 9 июля: ГСЧС завершила разбор завалов в городе
Новости Харькова — главное 9 июля: ГСЧС завершила разбор завалов в городе
09.07.2026, 11:37
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
08.07.2026, 21:45
Новости Харькова — главное 8 июля: погибшие из-за ударов, молния попала в дом
Новости Харькова — главное 8 июля: погибшие из-за ударов, молния попала в дом
08.07.2026, 21:59
Одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова атаковали дважды за вечер
Одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова атаковали дважды за вечер
08.07.2026, 22:09
Смертельный «прилет» по дому в Харькове и наращивание ударов FPV: итоги 8 июля
Смертельный «прилет» по дому в Харькове и наращивание ударов FPV: итоги 8 июля
08.07.2026, 23:00
Последнюю жительницу приграничного села на Дергачевщине убил FPV-дрон
Последнюю жительницу приграничного села на Дергачевщине убил FPV-дрон
09.07.2026, 09:50

Новости по теме:

09.07.2026
Полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ, двое погибших
09.07.2026
Боев стало меньше: где атаковал враг на Харьковщине
08.07.2026
Что становится целями россиян на Харьковщине в последнее время – данные НПУ
08.07.2026
«Рисовали» фальшивые диагнозы: четырех врачей подозревают на Харьковщине — СБУ
08.07.2026
Умерли почетный гражданин Харьковщины и экс-депутат облсовета


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «СБУ разыскивает возможную коллаборантку из Купянщины: чем она занималась», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 11:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула рассказал, что 38-летнюю жительницу Купянского района подозревают в работе на врага".