Live

Подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки не сможет выйти под залог

Происшествия 10:25   09.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки не сможет выйти под залог

Прокуроры отстояли в апелляции изменение меры пресечения для 30-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании ребенка. 

В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что изначально по решению суда мужчину отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 99840 гривен.

«Прокурор категорически не согласился с этим решением и обжаловал его. Позиция обвинения заключалась в том, что по делам о преступлениях против половой неприкосновенности детей денежный залог не способен нивелировать риски и противоречит общественным интересам», – отметили правоохранители.

В результате в апелляционном суде поддержали позицию прокуратуры, отменили предыдущее решение и вынесли новое. Теперь вероятный преступник будет сидеть за решеткой без права внесения залога.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что на Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении местному жителю, который, по данным следствия, заманил девочку в заброшенное здание и совершил сексуальные действия. По данным Харьковской областной прокуратуры, 6 июня в одном из населенных пунктов Харьковского района две девочки 5 и 6 лет играли на улице. К ним подошел мужчина. Он предложил детям «поиграть» и заманил их в заброшенное здание. Там он совершил в отношении 5-летнего ребенка действия сексуального характера. Самое страшное то, что девочка из-за своего возраста даже не поняла, какая беда с ней произошло. 30-летнему фигуранту сообщили о подозрении в сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 153 УКУ).

Читайте также: Полсотни пострадавших за сутки из-за ударов РФ, двое погибших

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Новости Харькова — главное 9 июля: ГСЧС завершила разбор завалов в городе
Новости Харькова — главное 9 июля: ГСЧС завершила разбор завалов в городе
09.07.2026, 11:37
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
Мобильные АЗС? Как скрыть автозаправки от БпЛА и избежать дефицита горючего
08.07.2026, 21:45
Новости Харькова — главное 8 июля: погибшие из-за ударов, молния попала в дом
Новости Харькова — главное 8 июля: погибшие из-за ударов, молния попала в дом
08.07.2026, 21:59
Одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова атаковали дважды за вечер
Одну и ту же АЗС в Шевченковском районе Харькова атаковали дважды за вечер
08.07.2026, 22:09
Смертельный «прилет» по дому в Харькове и наращивание ударов FPV: итоги 8 июля
Смертельный «прилет» по дому в Харькове и наращивание ударов FPV: итоги 8 июля
08.07.2026, 23:00
Последнюю жительницу приграничного села на Дергачевщине убил FPV-дрон
Последнюю жительницу приграничного села на Дергачевщине убил FPV-дрон
09.07.2026, 09:50

Новости по теме:

08.07.2026
Ночью по Харькову били из РСЗО «Торнадо-С»
03.07.2026
Канализацию сбрасывали в речку на Харьковщине почти 9 месяцев — прокуратура
03.07.2026
Последствия атаки на Лозовую показала ГСЧС: был пожар, ребенок в больнице
02.07.2026
Жену и тещу харьковчанин привлек к подпольному производству сигарет (видео)
02.07.2026
Наезд на НАБУ в Харькове: 57-летний мужчина сядет на два года


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , LinkedIn , Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки не сможет выйти под залог», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 9 июля 2026 в 10:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры отстояли в апелляции изменение меры пресечения для 30-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании ребенка. ".