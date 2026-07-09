Подозреваемый в изнасиловании 5-летней девочки не сможет выйти под залог

Прокуроры отстояли в апелляции изменение меры пресечения для 30-летнего мужчины, которого подозревают в изнасиловании ребенка.

В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что изначально по решению суда мужчину отправили в СИЗО с возможностью внесения залога в размере 99840 гривен.

«Прокурор категорически не согласился с этим решением и обжаловал его. Позиция обвинения заключалась в том, что по делам о преступлениях против половой неприкосновенности детей денежный залог не способен нивелировать риски и противоречит общественным интересам», – отметили правоохранители.

В результате в апелляционном суде поддержали позицию прокуратуры, отменили предыдущее решение и вынесли новое. Теперь вероятный преступник будет сидеть за решеткой без права внесения залога.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что на Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении местному жителю, который, по данным следствия, заманил девочку в заброшенное здание и совершил сексуальные действия. По данным Харьковской областной прокуратуры, 6 июня в одном из населенных пунктов Харьковского района две девочки 5 и 6 лет играли на улице. К ним подошел мужчина. Он предложил детям «поиграть» и заманил их в заброшенное здание. Там он совершил в отношении 5-летнего ребенка действия сексуального характера. Самое страшное то, что девочка из-за своего возраста даже не поняла, какая беда с ней произошло. 30-летнему фигуранту сообщили о подозрении в сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего 14 лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 153 УКУ).