Наезд на НАБУ в Харькове: 57-летний мужчина сядет на два года

Харьковская областная прокуратура добилась в апелляционном суде реального срока для водителя, который в 2024 году протаранил авто НАБУ и наехал на детектива.

«57-летний харьковчанин проведет реальный срок за решеткой за нападение на двух старших детективов Национального антикоррупционного бюро Украины во время исполнения ими служебных обязанностей», — сообщила 2 июля пресс-служба областной прокуратуры.

Харьковский апелляционный суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с реальным отбыванием наказания.

Прокуроры напомнили детали дела. В феврале 2024 года детективы НАБУ прибыли в Харьков, чтобы провести обыск автомобиля — в рамках дела о получении взятки.

«Правоохранители заблокировали автомобиль фигуранта служебным транспортом, представились и предъявили удостоверение. Услышав об обыске, водитель начал вести себя агрессивно. Игнорируя требования детективов, он резко двинулся назад, протаранив служебную машину Бюро, после чего поехал вперед и совершил наезд на одного из правоохранителей», — отметили в прокуратуре.

Даже после этого водитель продолжал опасные маневры — в итоге детективу НАБУ пришлось выстрелить в колесо машины. Когда авто все же остановили, мужчина, который был за рулем, начал на глазах детективов удалять данные со своего телефона (он должен был стать вещдоком в уголовном производстве).

«Когда второй правоохранитель открыл дверь салона и попытался помешать уничтожению информации, фигурант толкнул его. В результате детектив ударился головой о дверную арку автомобиля», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

В итоге — у двух сотрудников НАБУ были ушибы, они вызвали «скорую». А фигуранту все же сообщили о подозрении. Он свою вину не признал. Суд первой инстанции в итоге назначил ему два года заключения, но с испытательным сроком. Это и заставила прокуроров подать апелляцию.

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