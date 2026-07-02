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Наезд на НАБУ в Харькове: 57-летний мужчина сядет на два года

Происшествия 17:20   02.07.2026
Оксана Горун
Наезд на НАБУ в Харькове: 57-летний мужчина сядет на два года

Харьковская областная прокуратура добилась в апелляционном суде реального срока для водителя, который в 2024 году протаранил авто НАБУ и наехал на детектива.

 «57-летний харьковчанин проведет реальный срок за решеткой за нападение на двух старших детективов Национального антикоррупционного бюро Украины во время исполнения ими служебных обязанностей», — сообщила 2 июля пресс-служба областной прокуратуры.

Харьковский апелляционный суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы с реальным отбыванием наказания.

Прокуроры напомнили детали дела. В феврале 2024 года детективы НАБУ прибыли в Харьков, чтобы провести обыск автомобиля — в рамках дела о получении взятки.

«Правоохранители заблокировали автомобиль фигуранта служебным транспортом, представились и предъявили удостоверение. Услышав об обыске, водитель начал вести себя агрессивно. Игнорируя требования детективов, он резко двинулся назад, протаранив служебную машину Бюро, после чего поехал вперед и совершил наезд на одного из правоохранителей», — отметили в прокуратуре.

Даже после этого водитель продолжал опасные маневры — в итоге детективу НАБУ пришлось выстрелить в колесо машины. Когда авто все же остановили, мужчина, который был за рулем, начал на глазах детективов удалять данные со своего телефона (он должен был стать вещдоком в уголовном производстве).

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«Когда второй правоохранитель открыл дверь салона и попытался помешать уничтожению информации, фигурант толкнул его. В результате детектив ударился головой о дверную арку автомобиля», — сообщила пресс-служба прокуратуры.

В итоге — у двух сотрудников НАБУ были ушибы, они вызвали «скорую». А фигуранту все же сообщили о подозрении. Он свою вину не признал. Суд первой инстанции в итоге назначил ему два года заключения, но с испытательным сроком. Это и заставила прокуроров подать апелляцию.

Ранее мы сообщали, что водитель на Харьковщине сбил копа, чтобы не ехать в ТЦК. 28-летний водитель находится в розыске территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 2 июля 2026 в 17:20;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура добилась в апелляционном суде реального срока для водителя, который в 2024 году протаранил авто НАБУ и наехал на детектива".