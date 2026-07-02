Наїзд на НАБУ в Харкові: 57-річний чоловік сяде на два роки

Харківська обласна прокуратура домоглася в апеляційному суді реального строку для водія, який у 2024 році протаранив авто НАБУ та наїхав на детектива.

“57-річний харків’янин проведе реальний строк за ґратами за напад на двох старших детективів Національного антикорупційного бюро України під час виконання ними службових обов’язків”, – повідомила 2 липня пресслужба обласної прокуратури.

Харківський апеляційний суд засудив чоловіка до двох років позбавлення волі з реальним відбуванням покарання.

Прокурори нагадали деталі справи. У лютому 2024 року детективи НАБУ прибули до Харкова, щоб провести обшук автомобіля – у рамках справи про отримання хабаря.

“Правоохоронці заблокували автівку фігуранта службовим транспортом, представилися та пред’явили посвідчення. Почувши про обшук, водій почав поводитися агресивно. Ігноруючи вимоги детективів, він різко рушив назад, протаранивши службову машину Бюро, після чого поїхав уперед та здійснив наїзд на одного з правоохоронців”, – відзначили в прокуратурі.

Навіть після цього водій продовжував небезпечні маневри – в результаті детективу НАБУ довелося вистрілити в колесо автівки. Коли машину все ж таки зупинили, чоловік, який був за кермом, почав на очах детективів видаляти дані зі свого телефону (він мав стати речовим доказом у кримінальному провадженні).

“Коли вже другий правоохоронець відкрив двері салону та спробував завадити знищенню інформації, фігурант штовхнув його. Внаслідок цього детектив ударився головою об дверну арку автомобіля”, – повідомила пресслужба прокуратури.

У результаті – у двох співробітників НАБУ були забої, вони викликали “швидку”. А фігуранту все ж таки повідомили про підозру. Він своєї провини не визнав. Суд першої інстанції призначив йому два роки ув’язнення, але з випробувальним терміном. Це й змусило прокурорів подати апеляцію.

Раніше ми повідомляли, що водій на Харківщині збив копа, щоб не їхати до ТЦК. 28-річний водій перебуває в розшуку територіального центру комплектування та соціальної підтримки.