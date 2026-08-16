25-річний чоловік загинув від удару струмом на рибалці: трагедія на Харківщині

У Люботині Харківської області стався трагічний випадок на одному з міських ставків. Подробиці повідомила Нацполіція.

“15 серпня у місті Люботин стався трагічний випадок. Від ураження електричним струмом загинув 25-річний чоловік. За попередніми даними, трагедія сталася під час риболовлі на одному зі ставків міста Люботин. Чоловік перебував у воді та під час закидання вудочки гачок зачепився за дріт, який перебував під високою напругою”, – поінформував відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розслідування трагедії триває. Поліціянти розбираються в обставинах і причинах події.

Нагадаємо, з 15 серпня на Харківщині діє заборона на лов раків. Вона буде актуальною до 30 серпня, попередив Харківський рибоохоронний патруль. Це пов’язано з періодом другого линяння, коли ці тварини малорухливі та максимально беззахисні. Порушення заборони на вилов тягне за собою штраф у 680 гривень. Також за кожного спійманого рака доведеться відшкодувати збитки у розмірі 3332 грн.