Трагічно загинув у ДТП засновник мережі «Клас» та Почесний громадянин Харкова

Засновник мережі супермаркетів «Клас», та депутат міськради Олександр Лобановський, якому цьогоріч присвоїли звання Почесного громадянина Харкова, трагічно загинув через нещасний випадок 29 вересня на 61-му році життя.

Про це повідомили у пресслужбі міськради, не уточнивши, що саме сталося.

«Загибель Олександра Лобановського – велика втрата для Харкова та всіх, хто знав його як досвідченого керівника та людину, небайдужу до життя рідного міста. З Харковом була пов’язана вся його професійна діяльність – від перших кроків у підприємництві до роботи депутатом. Створена за його участі мережа супермаркетів «Клас» стала частиною повсякденного життя кількох поколінь харків’ян» – говориться у співчутті.

Як стало відомо МГ «Об’єктив», Лобановський загинув у ДТП на автодорозі Київ — Одеса, біля села Тихий Хутір Черкаської області. BMW зіткнувся із КамАЗом. За даними місцевого управління ДСНС, ця аварія забрала життя ще однієї людини й ще двоє були травмовані. Рятувальники деблокували тіла загиблих.





Нагадаємо, звання «Почесний громадянин міста Харкова» дев’ятьом діячам надали 19 серпня на позачерговій сесії міськради. Відзначили харків’ян, які зробили вагомий внесок в оборону та розвиток міста, захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Лобановський, як наголошували в мерії, забезпечив безперебійну роботу мережі супермаркетів “Клас” в умовах війни, відновлення пошкоджених магазинів та допомогу захисникам та цивільним.