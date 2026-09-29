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Трагически погиб в ДТП основатель сети «Класс» и Почетный гражданин Харькова

Происшествия 21:18   29.09.2026
Елена Нагорная
Трагически погиб в ДТП основатель сети «Класс» и Почетный гражданин Харькова Фото: Харьковский горсовет

Основатель сети супермаркетов «Класс» и депутат горсовета Александр Лобановский, которому в этом году присвоили звание Почетного гражданина Харькова, трагически погиб в результате несчастного случая 29 сентября на 61-м году жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, не уточнив, что именно произошло.

«Гибель Александра Лобановского — большая утрата для Харькова и всех, кто знал его как опытного руководителя и человека, неравнодушного к жизни родного города. С Харьковом была связана вся его профессиональная деятельность — от первых шагов в предпринимательстве до работы депутатом. Созданная при его участии сеть супермаркетов «Класс» стала частью повседневной жизни нескольких поколений харьковчан», — говорится в соболезновании.

Как стало известно МГ «Объектив», Лобановский погиб в ДТП на автодороге Киев — Одесса, возле села Тихий Хутор Черкасской области. BMW столкнулся с КамАЗом. По данным местного управления ГСЧС, эта авария унесла жизнь еще одного человека и еще двое были травмированы. Спасатели деблокировали тела погибших.


Напомним, звание «Почетный гражданин города Харькова» девятерым деятелям присвоили 19 августа на внеочередной сессии горсовета. Отметили харьковчан, сделавших весомый вклад в оборону и развитие города, защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Лобановский, как подчеркивали в мэрии, обеспечил бесперебойную работу сети супермаркетов «Класс» в условиях войны, восстановление поврежденных магазинов и помощь защитникам и гражданским.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 21:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основатель сети супермаркетов «Класс» и депутат горсовета Александр Лобановский, которому в этом году присвоили звание Почетного гражданина Харькова, трагически погиб.".