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«Огромная проблема со связью и интернетом»: глава Золочева озвучил причины

Общество 20:47   29.09.2026
Елена Нагорная
«Огромная проблема со связью и интернетом»: глава Золочева озвучил причины

В Золочевской громаде Харьковской области специалисты постоянно ремонтируют и заменяют оборудование мобильной связи и интернета, но российские военные систематически выводят его из строя новыми повторными обстрелами.

Об этом изданию «Вестник Богодуховщины» рассказал начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко.

«Есть огромная проблема с интернетом. Имеется огромная проблема со связью. Но это не потому, что я не хочу или мои коллеги не хотят… Это не от того, что там бурей снесло или где-то что-то там непогода, а от того, что бьют. И разговаривая с провайдерами, они говорят: «Ну, хорошо, Виктор Николаевич, мы сколько раз уже меняли оборудование… но заменив оборудование, через день туда снова прилетело»», — объяснил Коваленко.

Он подчеркнул, что вопрос с интернетом недавно удалось частично решить, однако очередной российский удар снова обесточил сеть. В настоящее время восстановительные работы продолжаются, а к ускорению ремонтов привлечен замглавы ХОВА Евгений Иванов.

Несмотря на постоянные обстрелы, в громаде, где сейчас проживает более 16 тысяч человек (из них более 5 тысяч — в самом Золочеве), продолжаются восстановительные работы и на других коммуникациях. В частности, на днях совместными усилиями газовиков и меценатов удалось восстановить газоснабжение на одной из улиц на севере Золочева, где голубого топлива не было почти два месяца.

Коваленко также спрогнозировал, когда возможно восстановление автобусного сообщения с Харьковом.

«Будем надеяться, что активная фаза в Казачьей Лопани закончится. Когда — не знаю, не могу ответить. И тогда, конечно, будет восстановление автосообщения», — сказал глава ПВА.

Напомним, с 29 сентября поселок Золочев остался без автобусного сообщения с Харьковом. Электрички сюда не ездят еще с марта.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 20:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Золочевской громаде Харьковской области специалисты постоянно ремонтируют и заменяют оборудование мобильной связи и интернета.".