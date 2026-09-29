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Взрыв раздался в Харькове, перебои со светом: предупреждали о скоростной цели

Происшествия 17:11   29.09.2026
Оксана Горун
Взрыв раздался в Харькове, перебои со светом: предупреждали о скоростной цели Иллюстративное фото

Около 17:04 29 сентября в Харькове прогремел взрыв. Воздушную тревогу включили буквально за минуту до него. Воздушные силы ВСУ информировали о скоростной цели в сторону города.

«Скоростная цель в направлении Харькова с севера», — предупредил канал Воздушных сил ВСУ в 17:03 29 сентября.

Одновременно в Харькове включили сирены воздушной тревоги. Сигнал еще не завершился, когда в городе раздался взрыв. Мониторинговые каналы сообщали о пролете скоростной цели в сторону Малой Даниловки. После «прилета» жители Харькова начали сообщать о перебоях с электричеством. Света также нет в Малоданиловской громаде.

«В результате вражеского удара территория Малоданиловской громады обесточена. Сейчас ожидаем официальную информацию о повреждениях и ориентировочных сроках восстановления электроснабжения», — сообщил глава громады Александр Гололобов.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2026 в 17:11;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 17:04 29 сентября в Харькове прогремел взрыв. Воздушную тревогу включили буквально за минуту до него. Воздушные силы ВСУ информировали о скоростной цели в сторону города".