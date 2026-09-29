Взрыв раздался в Харькове, перебои со светом: предупреждали о скоростной цели

Около 17:04 29 сентября в Харькове прогремел взрыв. Воздушную тревогу включили буквально за минуту до него. Воздушные силы ВСУ информировали о скоростной цели в сторону города.

«Скоростная цель в направлении Харькова с севера», — предупредил канал Воздушных сил ВСУ в 17:03 29 сентября.

Одновременно в Харькове включили сирены воздушной тревоги. Сигнал еще не завершился, когда в городе раздался взрыв. Мониторинговые каналы сообщали о пролете скоростной цели в сторону Малой Даниловки. После «прилета» жители Харькова начали сообщать о перебоях с электричеством. Света также нет в Малоданиловской громаде.

«В результате вражеского удара территория Малоданиловской громады обесточена. Сейчас ожидаем официальную информацию о повреждениях и ориентировочных сроках восстановления электроснабжения», — сообщил глава громады Александр Гололобов.