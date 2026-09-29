Харьков приходит в себя после атаки: 1400 окон уже закрыли – Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона рассказал о последствиях вражеских ударов утром 28 сентября. Он также сообщил, что уже сделали коммунальщики на местах «прилетов».

«Накануне в 04:20 было попадание по двум районам Харькова. Первое попадание было в многоэтажном доме. Очень серьезные разрушения у нас есть. К счастью, не было жертв, 43 человека обратились за медицинской помощью. Ночью я был на месте попадания, это был ужас. Было разрушено несколько квартир. Было повреждено 20 многоэтажек, расположенных рядом с этим домом, куда было попадание. Было выбито 1800 окон, сейчас уже 1400 окон мы закрыли. Было прекращено энерго-, водоснабжение. Наши коммунальные службы возобновили почти все услуги, за исключением тех квартир, которые полностью разрушены», — отметил городской голова.

В Киевском районе, где было второе попадание, пострадали 20 домов. Коммунальщики, по словам Терехова, уже закончили здесь работы.

«Закрыли контуры, помогаем людям восстановить крыши, восстановили все коммунальные услуги», — добавил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 43 человека пострадали, среди них – 11 детей, в результате воздушной атаки, которой город подвергся около 04:00 28 сентября. «Прилеты» были в Салтовском и Киевском районах. Какое оружие применили россияне, устанавливали в течение дня. По предварительной версии, это были КАБы. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов не исключил вероятность удара ракеты «Бандероль». В Киевском районе прилетело по частному сектору. На Салтовке попадание было прямо в многоэтажку. Разрушено перекрытие между третьим и четвёртым этажами. В квартире, куда попали оккупанты, находились трое детей. Чудом они не получили тяжелых ранений. Отец вынес их из дома самостоятельно.