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Началось: первые тяжелые удары по Харькову этой осенью – итоги 28 сентября

Общество 23:00   28.09.2026
Оксана Горун
Татьяна Литвина
Началось: первые тяжелые удары по Харькову этой осенью – итоги 28 сентября

43 человека пострадали в результате воздушной атаки на Харьков 28 сентября. Днем были перебои с электричеством после «прилета» по Индустриальному району. Билецкий заявил об освобождении территорий во время третьего сезона операции «Вивальди». Объектив напоминает главные новости дня.

Первые тяжелые удары по Харькову этой осенью 43 человека пострадали, среди них – 11 детей.

Таковы, по данным областной прокуратуры, последствия воздушной атаки, которую город испытал около 04:00 28 сентября. Прилеты были в Салтовском и Киевском районах. Какое оружие применили россияне, устанавливали в течение дня. По предварительной версии, это были КАБы. Однако начальник ХОВА Олег Синегубов не исключил вероятность удара по ракете «Бандероль». В Киевском районе прилетело по частному сектору. На Салтовке попадание было прямо в многоэтажку. Разрушено перекрытие между третьим и четвёртым этажами. В квартире, куда попали оккупанты, находились трое детей. Чудом они не получили тяжелых ранений. Отец вынес их из дома самостоятельно. В больницах в результате атаки оказались мужчина 43 лет и 14-летняя девочка со взрывчатыми ранениями. У остальных пострадавших – стресс и травмы легкой и средней степени тяжести.

Перебои с электричеством после «прилета»

По объекту инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова ударили россияне сегодня днем. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Информации о пострадавших не было. Сразу по прилету в городе начались скачки напряжения в электросети. Из-за перебоев в энергоснабжении были задержки в движении электротранспорта.

Третий сезон операции «Вивальди»: освобождения и пленники

Командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий подтвердил освобождение населенных пунктов Редкодуб, Екатериновка и Новое – возле админграницы Донецкой и Харьковской областей. В общей сложности во время третьего сезона операции «Вивальди» освобождено 51 кв. км украинской территории. Билецкий отметил, что этот этап имел переломное значение для всей операции, ведь под контроль защитников перешли ключевые высоты вокруг Нового. Россияне массированно сдавались в плен – обменный фонд пополнили на 250 голов.

В больнице скончался 13-летний Александр Цяцька

Парень получил ожоги 60% тела в результате удара российского беспилотника по частному дому в селе Катериновка Лозовщины. Этот удар, произошедший 21 сентября, также унес жизни мамы Александра Ирины Цяцки.

Автобусное сообщение Золочев – Харьков временно приостановят

Автобусы не будут ходить с 29 сентября. Причина – в постоянных атаках российских беспилотников, сообщило золочевское издание «Заря». Решение принял автоперевозчик.

МГ «Объектив» также сообщала 25 сентября:

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Автор: Оксана Горун, Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун, Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "43 человека пострадали в результате воздушной атаки на Харьков 28 сентября. Днем были перебои с электричеством. Объектив напоминает главные новости дня.".