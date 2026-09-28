На Дергачевщине дроны атаковали автомобиль и здание почты: есть пострадавший

В течение дня российские FPV-дроны несколько раз атаковали населенные пункты Дергачевской громады. Пострадал 44-летний житель Дергачей, который оказался вблизи места одного из «прилетов».

Как сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, около 9:50 FPV-дрон на оптоволокне ударил по гражданскому автомобилю в Русской Лозовой, который был припаркован возле одного из домов. Обошлось без пострадавших.

В 17:10 вражеский дрон попал в здание почтовой службы в Дергачах. В результате «прилета» был ранен 44-летний местный житель, находившийся на улице вблизи места попадания. С контузией, черепно-мозговой травмой и многочисленными взрывными ранениями его. Его госпитализировали в одну из больниц Харькова. Пока угрозы его жизни нет. В здании почты повреждены фасад, окна и кровля.

Напомним, в результате российской атаки по Салтовскому району Харькова рано утром 28 сентября частично разрушена многоэтажка, повреждены балконы и внутренние стены, выбиты окна в 46 домах. 43 человека пострадали, среди них — 11 детей. Таковы, по данным областной прокуратуры, последствия воздушной атаки, которой город подвергся около 04:00 28 сентября. «Прилеты» были в Салтовском и Киевском районах. По предварительной версии — удары наносились КАБами. Однако начальник ОВА Олег Синегубов не исключил вероятность удара ракетой «Бандероль». В Киевском районе прилетело по частному сектору.