Live
  • Пн 28.09.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 44.84
  • EUR 51.14

На Дергачевщине дроны атаковали автомобиль и здание почты: есть пострадавший

Происшествия 20:33   28.09.2026
Татьяна Литвина
На Дергачевщине дроны атаковали автомобиль и здание почты: есть пострадавший

В течение дня российские FPV-дроны несколько раз атаковали населенные пункты Дергачевской громады. Пострадал 44-летний житель Дергачей, который оказался вблизи места одного из «прилетов».

Как сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, около 9:50 FPV-дрон на оптоволокне ударил по гражданскому автомобилю в Русской Лозовой, который был припаркован возле одного из домов. Обошлось без пострадавших.

обстрел Дергачей
Фото: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко/https://t.me/zadorenko_v
обстрел Дергачей
Фото: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко/https://t.me/zadorenko_v

В 17:10 вражеский дрон попал в здание почтовой службы в Дергачах. В результате «прилета» был ранен 44-летний местный житель, находившийся на улице вблизи места попадания. С контузией, черепно-мозговой травмой и многочисленными взрывными ранениями его. Его госпитализировали в одну из больниц Харькова. Пока угрозы его жизни нет. В здании почты повреждены фасад, окна и кровля.

Читайте также: «Лучше, чем было»: в мэрии Харькова обозначили главный принцип восстановления

Напомним, в результате российской атаки по Салтовскому району Харькова рано утром 28 сентября частично разрушена многоэтажка, повреждены балконы и внутренние стены, выбиты окна в 46 домах.  43 человека пострадали, среди них — 11 детей. Таковы, по данным областной прокуратуры, последствия воздушной атаки, которой город подвергся около 04:00 28 сентября. «Прилеты» были в Салтовском и Киевском районах. По предварительной версии — удары наносились КАБами. Однако начальник ОВА Олег Синегубов не исключил вероятность удара ракетой «Бандероль». В Киевском районе прилетело по частному сектору.

Автор: Татьяна Литвина

Популярно

Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.09.2026, 13:36
Взрыв раздался в Харькове: враг ударил по объекту инфраструктуры
Взрыв раздался в Харькове: враг ударил по объекту инфраструктуры
28.09.2026, 14:47
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде во вторник
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде во вторник
28.09.2026, 16:25
«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали удара по Харькову
«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали удара по Харькову
28.09.2026, 11:42
Новости Харькова — главное за 28 сентября: удар по многоэтажке, снова взрыв
Новости Харькова — главное за 28 сентября: удар по многоэтажке, снова взрыв
28.09.2026, 19:00
Трое умерших, тысячи пострадавших: ситуация с бешенством на Харьковщине
Трое умерших, тысячи пострадавших: ситуация с бешенством на Харьковщине
28.09.2026, 21:23

Новости по теме:

28.09.2026
За домашнее насилие над матерью харьковчанин может сесть на три года
28.09.2026
Житель Песочина предлагал за $20 тыс. оформить инвалидность — прокуратура
28.09.2026
Удар по многоэтажке на Салтовке: сотрудники ГСЧС спасли пожилую женщину
28.09.2026
Перебои в энергоснабжении повлияли на движение транспорта в Харькове: детали
28.09.2026
Взрыв раздался в Харькове: враг ударил по объекту инфраструктуры


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Дергачевщине дроны атаковали автомобиль и здание почты: есть пострадавший», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 20:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение дня российские FPV-дроны несколько раз атаковали населенные пункты Дергачевской громады. Пострадал 44-летний житель Дергачей.".