Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде во вторник

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине завтра, 29 сентября.

«Днем 29 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Напомним, ночью 24 сентября в Харькове и области прошел ураган. В регионе из-за обрывов проводов были обесточены потребители. По данным КП «Дорремстрой», в Харькове сильным ветром повалило более 160 и около 300 ветвей.

Также напомним, Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на октябрь 2026 года в Харьковской области. Ожидается, что во второй месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 8,1 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в октябре также ожидается в пределах климатической нормы – 46 мм.