Live
  • Пн 28.09.2026
  • Харьков  +18°С
  • USD 44.84
  • EUR 51.14

Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде во вторник

Общество 16:25   28.09.2026
Виктория Яковенко
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде во вторник

Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине завтра, 29 сентября.

«Днем 29 сентября по городу и области ожидаются порывы ветра 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — сообщил Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

Напомним, ночью 24 сентября в Харькове и области прошел ураган. В регионе из-за обрывов проводов были обесточены потребители. По данным КП «Дорремстрой», в Харькове сильным ветром повалило более 160 и около 300 ветвей.

Также напомним, Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей сообщил предварительный прогноз на октябрь 2026 года в Харьковской области. Ожидается, что во второй месяц осени все должно быть в пределах нормы. В частности, среднемесячная температура воздуха может составить 8,1 градуса тепла. Это типичный показатель для этого периода. Количество осадков в октябре также ожидается в пределах климатической нормы – 46 мм.

Читайте также: Массовая гибель рыбы на Харьковщине: делом занялась полиция

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали удара по Харькову
«Первый «прилет» такого уровня» за осень – все детали удара по Харькову
28.09.2026, 11:42
Переломный момент в «Вивальди»: ВСУ взяли под контроль важные территории
Переломный момент в «Вивальди»: ВСУ взяли под контроль важные территории
28.09.2026, 10:52
Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.09.2026, 13:36
Новости Харькова — главное за 28 сентября: удар по многоэтажке, снова взрыв
Новости Харькова — главное за 28 сентября: удар по многоэтажке, снова взрыв
28.09.2026, 16:30
Взрыв раздался в Харькове: враг ударил по объекту инфраструктуры
Взрыв раздался в Харькове: враг ударил по объекту инфраструктуры
28.09.2026, 14:47
Что происходит на местах «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
Что происходит на местах «прилетов» в Харькове, показали в мэрии
28.09.2026, 16:41

Новости по теме:

28.09.2026
Перебои в энергоснабжении повлияли на движение транспорта в Харькове: детали
28.09.2026
Взрыв раздался в Харькове: враг ударил по объекту инфраструктуры
28.09.2026
FPV и «Шахеды» атаковали Харьков на прошлой неделе: Терехов о последствиях
28.09.2026
Каким будет октябрь в Харькове и области – прогноз синоптиков
28.09.2026
Удар по харьковской типографии: военные РФ в розыске, дело в суде


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде во вторник», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2026 в 16:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине завтра, 29 сентября.".