Жителів Харкова та області попередили про небезпечну погоду у вівторок

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 29 вересня.

«Вдень 29 вересня по місту та області очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, вночі 24 вересня у Харкові та області пройшов буревій. У регіоні через обриви проводів були знеструмлення. За даними КП «Шляхрембуд», у Харкові сильним вітром повалило понад 160 і близько 300 гілок.

Також нагадаємо, Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на жовтень 2026-го року на Харківщині. Очікується, що в другий місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 8,1 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у жовтні також очікується у межах кліматичної норми – 46 мм.