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Жителів Харкова та області попередили про небезпечну погоду у вівторок

Суспільство 16:25   28.09.2026
Вікторія Яковенко
Жителів Харкова та області попередили про небезпечну погоду у вівторок

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 29 вересня.

«Вдень 29 вересня по місту та області очікуються пориви вітру 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомив Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, вночі 24 вересня у Харкові та області пройшов буревій. У регіоні через обриви проводів були знеструмлення. За даними КП «Шляхрембуд», у Харкові сильним вітром повалило понад 160 і близько 300 гілок.

Також нагадаємо, Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей повідомив попередній прогноз на жовтень 2026-го року на Харківщині. Очікується, що в другий місяць осені усе має бути в межах норми. Зокрема, середньомісячна температура повітря може становити 8,1 градуса тепла. Це типовий показник для цього періоду. Кількість опадів у жовтні також очікується у межах кліматичної норми – 46 мм.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 16:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 29 вересня.".