Вибух пролунав у Харкові: ворог вдарив по обʼєкту інфраструктури

Близько 14:35 у Харкові було чутно вибух. Армія РФ атакувала обʼєкт інфраструктури в Індустріальному районі.

Доповнено о 14:47. Наразі інформація про постраждалих внаслідок удару по Індустріальному району не надходила, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

14:41. Про “приліт” повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Деталі наразі уточнюють.

Нагадаємо, також вибухи в Харкові пролунали близько четвертої ранку 28 вересня. Мер міста повідомив про «прильоти» у Київському та Салтівському районах. В останньому – удар прийшовся по другому поверху багатоповерхівки, у Київському – прилетіло по приватному сектору. В обох районах пошкоджені по десять житлових будинків. Мер Ігор Терехов констатував: за осінь це був перший обстріл такого рівня, до цього до міста долітали лише безпілотники. Відомо про 43 постраждалих, серед них – 11 дітей.

У Харківській облпрокуратурі тим часом встановили: за попередньою версією, росіяни випустили по Харкову УМПБ-5.

У ГУ ДСНС України в Харківській області також показали, як виводили людей з обстріляного будинку в Салтівському районі 28 вересня – всього врятували понад три десятки людей.