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Удар по харківській друкарні: військові РФ в розшуку, справа у суді

Суспільство 13:16   28.09.2026
Вікторія Яковенко
Удар по харківській друкарні: військові РФ в розшуку, справа у суді

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду справу чотирьох представників вищого військового командування РФ. Їх обвинувачують в організації ракетного удару по харківській друкарні «Фактор-Друк» 23 травня 2024 року.

У Харківській обласні прокуратурі нагадали, що того ранку російські військові випустили по підприємству три ракети С-300 з території Бєлгородської області. Унаслідок атаки загинули сім працівників друкарні, ще понад 20 людей постраждали. Було знищено десятки тисяч книжок: дитячі видання, художню літературу та шкільні підручники.

удар по харьковской типографии

удар по харьковской типографии

удар по харьковской типографии

«За даними слідства, рішення про удар по цивільному підприємству ухвалили представники вищого командування об’єднаного угруповання військ рф, яке здійснює загальне управління силами рф, залученими до війни проти України», – зазначили правоохоронці.

За даними прокуратури, серед фігурантів:

  • начальник штабу – перший заступник командувача цього угруповання, який відповідає за стратегічне планування бойових операцій та віддав бойовий наказ на здійснення ракетного удару;
  • начальник управління протиповітряної та протиракетної оборони, який забезпечив визначення параметрів та бойове застосування зенітно-ракетних комплексів;
  • начальник об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження – заступник командувача з вогневого ураження, який відповідав за вибір цілі, планування удару та координацію дій підрозділів;
  • начальник розвідки – заступник начальника штабу з розвідки, який організував збір і передачу розвідувальної інформації щодо об’єкта, достеменно знаючи про його цивільний характер.

«Бойовий наказ виконали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, сформованої зі складу 568-го зенітного ракетного полку», – додали правоохоронці.

Усіх чотирьох фігурантів оголосили в розшук. Їхні дії кваліфікували за ч. 2 ст. 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Справу розглядатиме Основ’янський районний суд Харкова.

удар по харьковской типографии

удар по харьковской типографии

Нагадаємо, 23 травня 2024 року три російські ракети С-300 вдарили по цеху та прилеглій території друкарні «Фактор-Друк». Внаслідок влучання в центр цеху з 4 тисяч квадратних метрів виробничої площі було зруйновано понад тисячу, пошкоджено унікальне обладнання, знищено понад 45 тисяч надрукованих книг. Загинули сім співробітників.

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2026 в 13:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили до суду справу чотирьох представників вищого військового командування РФ.".