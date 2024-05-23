У Харкові пролунали вибухи – Терехов та Синєгубов підтвердили (оновлено)
У Харкові близько 10:26 пролунав потужний вибух. Слідом – ще не менше двох.
“У Харкові – вибух. Будьте обережні – можливі ще удари по місту!” – написав мер Харкова Ігор Терехов.
Слідом він повідомив ще про два вибухи близько 10:29.
Вибух підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
О 10:37 він відзначив, що окупанти завдали щонайменше п’ять ударів по Харкову.
Проте станом на 10:40 містяни нарахували вже близько десятка вибухів.
Читайте також: Через політику Заходу росіяни можуть «перемістити акцент на Харків» — думка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, сінєгубов, терехов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові пролунали вибухи – Терехов та Синєгубов підтвердили (оновлено)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 10:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харькове около 10:26 раздался мощный взрыв".