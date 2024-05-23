У Харкові пролунали вибухи – Терехов та Синєгубов підтвердили (оновлено)

У Харкові близько 10:26 пролунав потужний вибух. Слідом – ще не менше двох.

“У Харкові – вибух. Будьте обережні – можливі ще удари по місту!” – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Слідом він повідомив ще про два вибухи близько 10:29.

Вибух підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 10:37 він відзначив, що окупанти завдали щонайменше п’ять ударів по Харкову.

Проте станом на 10:40 містяни нарахували вже близько десятка вибухів.