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У Харкові пролунали вибухи – Терехов та Синєгубов підтвердили (оновлено)

Події 10:42   23.05.2024
Оксана Горун
У Харкові пролунали вибухи – Терехов та Синєгубов підтвердили (оновлено)

У Харкові близько 10:26 пролунав потужний вибух. Слідом – ще не менше двох.

“У Харкові – вибух. Будьте обережні – можливі ще удари по місту!” – написав мер Харкова Ігор Терехов.

Слідом він повідомив ще про два вибухи близько 10:29.

Вибух підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

О 10:37 він відзначив, що окупанти завдали щонайменше п’ять ударів по Харкову.

Проте станом на 10:40 містяни нарахували вже близько десятка вибухів.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 10:42;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харькове около 10:26 раздался мощный взрыв".