Через політику Заходу росіяни можуть “перемістити акцент на Харків” – думка

Військовий аналітик Олексій Копитько проаналізував, чим загрожує місту Харків заборона західних країн на удари по російській території.

Копитько зазначив: сил прориватися по всіх напрямках на фронті росіяни не мають. Тож наближається момент, коли їм доведеться обирати: який напрямок робити основним і де до осені концентрувати сили.

“Тиск на півночі Харківської області вони вже (!) підтримують шляхом перекидання сил і засобів (зокрема – десантно-штурмових підрозділів) з інших напрямків. Бо наші війська завдають росіянам відчутних втрат. Зведення зі шпиталів Бєлгородської області вражають”, – зазначив аналітик з Харкова.

Поки що основним для росіян залишається рух на Донеччині, а Харківський напрямок розглядався як спосіб відтягнути війська Сил оборони з фронту на Донбасі. Але ситуація може змінитись.

“У міру того, як збільшується обсяг західної допомоги, зростатиме ймовірність, що саме Харківський напрямок ворог зробить основним, попри епічну складність цього завдання для росіян, – вважає Копитько. – Так, ворогу зараз набагато простіше поповнювати свої сили в Донецькій/Луганській області та на півдні, там відбудовано логістику та всі процеси. Так, Путін декларує політичні цілі щодо Донецької та Луганської областей, а не Харкова. Але саме на Харківщині ворог за фактом має величезну перевагу. А саме: заборону завдавати ударів західною зброєю по території Росії. Розумієте, у чому проблема? Чим більше далекобійних засобів отримує українська армія – тим більше мотивів у росіян переміщувати акцент на Харків. Просто тому, що вони можуть спокійно накопичувати війська та безкарно атакувати з повітря. Досягнувши якогось успіху в Харківській області, вони зможуть ним торгуватися на переговорах або розвивати в міру сил. Бо апетит приходить під час їжі”.

Якщо в інших регіонах України Сили оборони можуть завдавати ударів по логістиці ворога на глибину сотні кілометрів, то “плече можливостей” на північ від Харкова – 20-25 км.

“Дивимося на високохудожню картинку (вгорі – Ред.) За верхньою межею (приблизно держкордон) російські війська знаходяться “в будиночку”, їх можна діставати дуже обмеженим арсеналом засобів. Середня риса – це рівень харківської окружної дороги. Наші війська можуть застосовувати всі засоби проти росіян тільки на цьому відрізку у 25 км, який, за великим рахунком, можна пройти пішки. А все підвезення, вся гуртова логістика де-факто захищена політичними рішеннями західних партнерів. Заборона завдавати ударів за таких умов – це, по суті, катування. З елементами розтягнутої в часі страти. У Харкові зараз немає більш небезпечних чи менш небезпечних місць, бо “шахеди” та ракети влучають у будь-яку точку. Коротенька риса показує дуже умовно найнебезпечніші місця з погляду прильоту КАБів/УМПБ (хоча вони прилітають й у центр). Вище цієї межі проживає близько 400 тис. осіб. Це спальні райони: вся Олексіївка, більша частина Салтівки, частина Павлового поля, все селище Жуковського тощо. Десять Авдіївок чи п’ять-шість Бахмутів мирного часу”, – наголосив аналітик.

Наразі, за його оцінками, росіяни намагаються спричинити в харків’ян паніку. Поки що це не вдається, але “тиск об’єктивно зростає”.

“Захопити Харків росіяни не зможуть від слова зовсім. А от зробити життя людей нестерпним і поступово руйнувати місто – легко. Якщо не зміняться політичні настанови на заході”, — вважає Копитько.

Тому зараз важливо домогтися від партнерів двох речей: дозволу завдавати ударів по території РФ хоча б на глибину в 100 км, а друге – постачання ППО та авіації як його частини.

Якщо відігнати російську авіацію від Харкова, то навіть в умовах обстрілу ракетами місто буде опорою оборони. І росіяни нічого не доб’ються, тільки спалять свої війська. Якщо ж через політичні рішення Харкову буде завдано драматичної шкоди, посиплеться весь схід України. Для інтересу, перегляньте матеріали до 2022 року про роль Харкова в логістиці та всіх видах зв’язків. Це хаб, який тягнув на собі чверть країни, а то й більше. Потік біженців – це не лише гуманітарні проблеми. Це обвалення інфраструктури, яку люди, які стали біженцями, забезпечували у себе вдома. В Україні це розуміють. А от серед партнерів далеко не всі. Якщо не скасувати заборону на завдання ударів, знадобиться на порядок більше ресурсів для підтримки України. Не кажучи вже про відновлення”, – наголосив аналітик.