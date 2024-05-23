Из-за политики Запада, россияне могут «переместить акцент на Харьков» — мнение

Военный аналитик Алексей Копытько проанализировал, чем чреват для города Харьков запрет западных стран на удары по российской территории.

Копытько отметил: сил прорываться по всем направлениям на фронте у россиян нет. Так что близится момент, когда им придется выбирать: какое направление делать основным и где к осени концентрировать силы.

«Давление на севере Харьковской области они уже (!) поддерживают за счет переброски сил и средств (в частности – десантно-штурмовых подразделений) с других направлений. Ибо наши войска наносят россиянам болезненные потери. Сводки из госпиталей Белгородской области впечатляют», — отметил аналитик из Харькова.

Пока что основным для россиян остается движение в Донецкой области, а Харьковское направление рассматривалось как «отвлекающий маневр» и способ оттянуть войска Сил обороны с фронта на Донбассе. Но ситуация может измениться.

«По мере того как увеличивается объем западной помощи, будет расти вероятность, что именно Харьковское направление враг сделает основным, несмотря на эпическую сложность этой задачи для россиян, — считает Копытько. — Да, врагу сейчас гораздо проще пополнять свои силы в Донецкой/Луганской области и на юге, там отстроена логистика и все процессы. Да, Путин декларирует политические цели относительно Донецкой и Луганской областей, а не Харькова. Но именно на Харьковщине враг по факту имеет колоссальное преимущество. А именно: запрет наносить удары западным оружием по территории России. Понимаете, в чем дилемма? Чем больше дальнобойных средств получает украинская армия – тем больше мотивов у россиян перемещать акцент на Харьков. Просто потому, что они могут спокойно накапливать войска и безнаказанно атаковать с воздуха. Достигнув какого-то успеха в Харьковской области, они смогут его расторговывать на переговорах либо развивать по мере сил. Ибо аппетит приходит во время еды».

Если в других регионах Украины Силы обороны могут наносить удары по логистике врага на глубину в сотни километров, то «плечо возможностей» к северу от Харькова — 20-25 км.

«Смотрим на высокохудожественную картинку (вверху — Ред.) За верхней чертой (примерно госграница) российские войска находятся «в домике», их можно доставать очень ограниченным арсеналом средств. Средняя черта – это уровень харьковской окружной дороги. Наши войска могут применять все средства против россиян только на этом отрезке в 25 км, который, по большому счету, можно пройти пешком. А весь подвоз, вся оптовая логистика де-факто защищена политическими решениями западных партнеров. Запрет наносить удары в таких условиях – это, по сути, пытка. С элементами растянутой во времени казни. В Харькове сейчас нет более опасных или менее опасных мест, потому что «шахеды» и ракеты попадают в любую точку. Коротенькая черта показывает очень условно наиболее опасные места с точки зрения прилета КАБов/УМПБ (хотя они прилетают и в центр). Выше этой черты проживает порядка 400 тыс. человек. Это спальные районы: вся Алексеевка, большая часть Салтовки, часть Павлова поля, весь поселок Жуковского и т.д. Десять Авдеевок или пять-шесть Бахмутов мирного времени», — подчеркнул аналитик.

Сейчас, по его оценкам, россияне пытаются ввергнуть харьковчан в панику. Пока что это не удается, но «давление объективно растет».

«Захватить Харьков россияне не смогут от слова совсем. А вот сделать жизнь людей невыносимой и постепенно разрушать город – легко. Если не изменятся политические установки на западе», — считает Копытько.

Поэтому сейчас важно добиться от партнеров двух вещей: разрешения наносить удары по территории РФ хотя бы на глубину в 100 км, а второе — поставок ПВО и авиации как его части.

«Если отогнать российскую авиацию от Харькова, то даже в условиях обстрела ракетами город будет опорой обороны. И россияне ничего не добьются, только сожгут свои войска. Если же из-за политических решений Харькову будет нанесен драматический урон, посыпется весь восток Украины. Для интереса, посмотрите материалы до 2022 года о роли Харькова в логистике и всех видах связей. Это хаб, который тащил на себе четверть страны, если не больше. Поток беженцев – это ж не только гуманитарные проблемы. Это обрушение инфраструктуры, которую ставшие беженцами люди обеспечивали у себя дома. В Украине это понимают. А вот среди партнеров – далеко не все. Если не отменить запрет по нанесению ударов, понадобится на порядок больше ресурсов для поддержки Украины. Не говоря уже о восстановлении», — подчеркнул аналитик.